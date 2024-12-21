Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 0-1 dari Filipina di Piala AFF 2024: Turun Drastis!

Timnas Indonesia turun ke peringkat 130 dunia setelah kalah 0-1 dari Filipina di Piala AFF 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-1 dari Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia langsung melorot tiga posisi dari peringkat 127 ke 130 dunia.

Menurunnya posisi Timnas Indonesia karena kehilangan 2,91 poin di ranking FIFA, efek tumbang dari The Azkals -julukan Timnas Filipina. Alhasil, perolehan poin Timnas Indonesia saat ini menjadi 1,130.5 poin.

(Bjorn Martin Kristensen, cetak gol kemenangan Timnas Filipina atas Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pmnft_official)

Skuad asuhan Shin Tae-yong pun harus rela disalip tiga negara yakni Congo yang naik ke peringkat 127 dunia, Sierra Leone (128) dan Siprus (129). kemenangan atas Arab Saudi yang meroketkan posisi Timnas Indonesia dari 130 ke 125 dunia, seakan tak berarti karena skuad Garuda kini kembali ke peringkat 130 dunia efek hasil buruk di Piala AFF 2024.

Dalam laga malam ini, Timnas Indonesia yang bermaterikan pemain di bawah usia 22 tahun, lebih sering terpancing gaya provokatif pemain Filipina. Akibatnya di menit 42 pertandingan, kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferarri terkena kartu merah setelah kedapatan menyikut kapten Timnas Filipina, Aguinaldo.

Kemudian di babak kedua, Dony Tri Pamungkas membuat blunder. Pemain milik Persija Jakarta ini melakukan handsball di kotak terlarang.

Alhasil, Timnas Filipina berhasil membuka keunggulan di menit 63 via eksekusi penalti Bjorn Martin Kristensen. Skor 1-0 untuk keunggulan Filipina pun bertahan hingga laga usai.