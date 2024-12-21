Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Filipina: Cahya Supriadi Gagal Halau Penalti Bjorn Kristensen, Skuad Garuda Tertinggal 0-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |21:30 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Filipina: Cahya Supriadi Gagal Halau Penalti Bjorn Kristensen, Skuad Garuda Tertinggal 0-1!
Cahya Supriadi kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
HASIL Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 sudah diketahui. Kini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- untuk sementara tertinggal 0-1.

Pada menit ke-62, Filipina mendapat hadiah penalti usai Dony Tri Pamungkas dinyatakan melakukan handsball di kotak terlarang. Wasit sempat mengecek VAR, tetapi tetap mengesahkan penalti itu.

Donny Tri Pamungkas

Bjorn Kristensen pun maju sebagai algojo. Dia dengan tendang menendang keras bola yang bisa bersarang ke gawang Cahya Supriadi. Filipina unggul 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024) malam WIB pada matchday keempat alias terakhir Grup B ini.

Skuad Garuda sendiri harus bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-42. Penyebabnya, ia dituding melakukan pelanggaran keras dengan menyikut wajah pemain lawan.

Kemenangan tentunya wajib diraih Timnas Indonesia jika ingin lolos ke semifinal. Sebab, persaingan sengit tersaji di Grup B.

