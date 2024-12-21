Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Unggul 2-0 atas Myanmar, Ini Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024: Timnas Indonesia Posisi 2!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |21:23 WIB
Nguyen Xuan Son (12) cetak gol debut bersama Timnas Vietnam. (Foto: VFF)
TIMNAS Vietnam untuk sementara unggul 2-0 atas Myanmar, setidaknya hingga pertandingan memasuki menit ke-60. Gol Timnas Vietnam dicetak Bui Vi Hao di menit 48 dan Nguyen Xuan Son (54’).

Sekadar diketahui, Vietnam menjamu Myanmar di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Vietnam hanya membutuhkan hasil imbang melawan Myanmar untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 sebagai juara grup.

Nguyen Xuan Son cetak gol debut bersama Timnas Vietnam. (Foto: VFF)

(Nguyen Xuan Son cetak gol debut bersama Timnas Vietnam. (Foto: VFF)

Meski cuma membutuhkan hasil imbang, Timnas Vietnam tetap tampil ngotot melawan Myanmar. Mereka ingin menghapus kenangan buruk di laga sebelumnya, yang mana gagal menang melawan Filipina.

Benar saja, sejak awal laga Timnas Vietnam mendominasi pertandingan. Kehadiran pemain naturalisasi asal Brasil, Nguyen Xuan Son, menambah daya serangan skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Jika skor ini bertahan hingga akhir, plus di laga lain Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Filipina, skuad Garuda akan mendampingi Vietnam lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebab, Timnas Indonesia akan mengakhiri klasemen di posisi runner-up dengan lima angka.

