7 Negara yang Ogah bertanding Lawan Israel, Nomor 1 Juara Piala Dunia 2022

ADA tujuh negara yang ogah bertanding melawan Israel. Tentu ada banyak alasan mengapa mereka menolak bertanding sepakbola melawan negara tersebut, namun mayoritas karena alasan kemanusiaan.

Sebab perlu diketahui, Israel sampai saat ini masih terlibat konflik dengan Palestina. Lantas negara mana saja yang pernah menolak bertanding melawan Israel?

Berikut 7 Negara yang Ogah bertanding Lawan Israel:

7. Iran





Federasi Sepakbola Iran sempat memberi hukuman kepada dua pemainnya, Ehsan Hajsafi dan Masoud Shojaie yang ketahuan bermain kontra klub Israel, Maccabi Tel Aviv. Hal itu membuktikan betapa kuatnya Iran menolak Israel.

Keduanya mendapat hukuman keras yakni dicoret dari Timnas Iran seumur hidup. Hal itu berawal dari kedua pemain yang membela klub Liga Turki, Panionios FC di laga kontra klub Israel, Maccabi Tel Aviv pada 2017.

6. Mesir





Pada Kualifikasi Piala Dunia 1958, Mesir menolak bermain melawan Israel. Saat itu, Kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia dan Afrika memang masih digabung dan Israel masih tergabung bersama AFC (Asia).

Pada putaran kedua kualifikasi tersebut, Mesir tergabung bersama Israel, Timnas Indonesia, dan Sudan. Akibatnya menolak lawan Israel, Mesir harus tersingkir dari Kualifikasi Piala Dunia 1958.