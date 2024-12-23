Alasan Jay Idzes Lebih Senang Main di Hadapan Suporter Timnas Indonesia ketimbang Fans Italia

VENESIA – Pemain Venezia FC, Jay Idzes mengaku lebih senang bermain di hadapan suporter Timnas Indonesia ketimbang fans Italia. Sebab menurut Jay, animo fans di Indonesia seperti berada di level yang berbeda jika dibandingkan dengan suporter Italia.

Bek berpostur tinggi itu menyampaikan hal tersebut saat menjadi bintang tamu dalam acara siniar Thom Haye yang bertajuk The Haye Way. Dalam wawancara itu, Idzes bercerita banyak mulai dari sejarah kakek neneknya, hingga bicara kariernya bersama Venezia di Liga Italia.

Sampai ada momen dimana Haye bertanya kepada Idzes untuk memilih bermain di hadapan suporter Italia atau Indonesia. Tanpa pikir panjang, pemain berusia 24 tahun itu langsung memilih Indonesia.

Idzes menyampaikan hal itu karena dia merasakan atmosfer yang luar biasa ketika bermain di hadapan suporter Timnas Indonesia. Pemain Venezia itu mengambil contoh saat menjalani debutnya melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Maret 2024 lalu.

“Saya pilih Indonesia, mereka berada di level yang berbeda,” kata Idzes, dikutip dari kanal youtube The Haye Way, Senin (23/12/2024).

“Ingat waktu pertama kali main pada bulan Maret melawan Vietnam? Hanya saya dan Nathan yang bermain. Anda dan Ragnar masih belum bermain,” sambungnya.