Menang 2-1 atas Cagliari, Pelatih Venezia FC Puji Penampilan Jay Idzes Cs yang Tampil Solid di Lini Pertahanan

VENEZIA - Pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco memuji penampilan lini pertahanan timnya saat menang 2-1 atas Cagliari di pekan ke-17 Liga Italia 2024-2025. Sebab menurut Di Francesco, penampilan Jay Idzes dan kawan-kawan di belakang begitu solid, sehingga mampu meredam serangan tim tamu.

Ya, I Lagunari -julukan Venezia- menang tipis 2-1 saat menjamu Cagliari di Stadion Pier Luigi Penzo pada Minggu (22/12/2024) malam WIB. Dua gol kemenangan itu dicetak lewat Francesco Zampano (38’) dan Marin Sverko (67’). Sedangkan satu gol tim tamu dicetak Leonardo Pavoletti (76’).

BACA JUGA: Pelatih Venezia FC Ungkap Penyebab Utama Jay Idzes Cs Mampu Kalahkan Cagliari dan Berhasil Putus Tren Negatif

Usai laga, Di Francesco memberi pujian kepada para pemain bertahan Venezia. Juru taktik berusia 55 tahun itu menilai kalau Jay Idzes dan kolega bermain sangat solid dalam meredam serangan yang dilancarkan para pemain Cagliari.

“Saya cukup puas dengan lini pertahanan kami. Di beberapa momen, saya berharap mereka bermain lebih tinggi, karena mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya,” kata Di Francesco, dilansir dari Tutto Venezia Sport, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Di Francesco mengatakan kalau performa skuadnya mulai mengalami peningkatan. Kendati begitu, dia mengingatkan kepada Jay Idzes cs untuk tidak larut terlalu lama atas hasil manis ini.

“Saya harus mengatakan bahwa tim ini memiliki identitas yang kuat. Tim ini mulai menemukan keseimbangan, dengan lebih sedikit fluktuasi performa,” tuturnya.