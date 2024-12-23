Pelatih Venezia FC Ungkap Penyebab Utama Jay Idzes Cs Mampu Kalahkan Cagliari dan Berhasil Putus Tren Negatif

VENEZIA - Venezia FC berhasil memutus tren negatif mereka usai menang 2-1 atas Cagliari di laga lanjutan Liga Italia 2024-2025. Menurut pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco kemenangan itu tak hanya sekadar perjuangan dari para pemain, tetapi ada juga faktor keberuntungan yang tak dimiliki Jay Idzes cs di beberapa laga sebelumnya.

I Lagunari -julukan Venezia- meraih kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Cagliari di Stadion Pier Luigi Penzo pada Minggu (22/12/2024) malam WIB. Dua gol kemenangan itu dicetak lewat Francesco Zampano (38’) dan Marin Sverko (67’). Sedangkan satu gol tim tamu dicetak Leonardo Pavoletti (76’).

Di Francesco mengungkapkan bahwa kemenangan ini sangat penting bagi anak asuhnya. Dia puas dengan performa yang ditampilkan Jay Idzes dan kolega di atas lapangan. Walaupun menurutnya ada faktor keberuntungan juga yang membuat Venezia bisa menang.

“Kemenangan ini bernilai ganda, mengingat kami datang dari periode di mana kami menyia-nyiakan banyak peluang,” kata Di Francesco, dikutip dari situs resmi Venezia, Senin (23/12/2024).

“Hari ini kami bertarung dan mendapatkan sedikit keberuntungan yang selama ini kurang di kesempatan-kesempatan sebelumnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Di Francesco mengungkapkan bahwa Cagliari acap kali memberikan ancaman yang merepotkan. Namun dia cukup lega karena para pemain Venezia berhasil meredam ancaman dari tim tamu tersebut.