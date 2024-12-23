Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Venezia FC vs Cagliari di Liga Italia 2024-2025: Tampil Gahar di Lini Pertahanan, Jay Idzes Bantu I Lagunari Menang 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |00:01 WIB
Hasil Venezia FC vs Cagliari di Liga Italia 2024-2025: Tampil Gahar di Lini Pertahanan, Jay Idzes Bantu I Lagunari Menang 2-1
Bek Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

VENICE - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes tampil gahar kala sukses membantu Venezia FC menang 2-1 atas Cagliari di pekan ke-17 Liga Italia 2024-2025, Minggu (22/12/2024) malam WIB. Dalam laga tersebut, Jay tampil 90 menit hingga akhirnya menang 2-1 di Stadion Pier Luigie Penzo.

Kemenangan itu membuat Venezia naik ke posisi 19 pada klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 dengan 13 poin. Sementara itu, Cagliari bercokol di peringkat ke-18 karena mengumpulkan 14 poin, unggul satu angka dari Venezia.

Jalannya Pertandingan

Venezia dan Cagliari memulai laga dengan tempo sedang. Pasalnya, kedua tim secata perlahan berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya dalam laga itu.

Pada menit ke-38, tim tuan rumah berhasil unggul lebih dahulu atas Cagliari. Kepastian itu setelah Francesco Zampano mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Gaetano Oristano.

Jay Idzes

Skuad I Leoni Alati -julukan Venezia hampir menambah pundi-pundi golnya dalam laga itu. Sayangnya, gol Gaetano Oristano pada menit ke-68 dibatalkan wasit setelah melakukan pengecekan VAR.

Halaman:
1 2
      
