Hasil AS Roma vs Parma di Liga Italia 2024-2025: Diwarnai 2 Penalti, Giallorossi Menang 5-0

AS Roma menang 5-0 atas Parma di pekan ke-17 Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/officialasroma)

ROMA – AS Roma tampil menggila saat menjamu Parma di pekan ke-17 Liga Italia 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Olimpico, Roma, Italia, tim berjuluk Giallorossi itu tepatnya menang dengan skor telak 5-0.

Dua gol awal dicetak oleh tendangan penalti Paulo Dybala (8’) dan aksi Alexis Saelemaekers (13’) di babak pertama. Lalu tiga gol selanjutnya berasal dari Dybala lagi (51’), penalti kedua yang dicetak Leandro Paredes, dan ditutup oleh Artem Dovbyk (83’).

Berkat kemenangan itu, maka Roma kini menempati posisi 11 dengan 19 poin. Sedangkan Parma tertahan di posisi 15 dengan 15 angka.

Jalannya Pertandingan

Bermain di kandang sendiri membuat Roma tampil begitu luar biasa. Setidaknya 60 persen penguasaan bola menjadi milik tim asuhan Claudio Ranieri tersebut.

Berkat strategi yang diterapkan Ranieri, Roma pun tak hanya sekadar mendominasi penguasaan bola, tetapi juga berhasil menciptakan banyk peluang. Setidaknya 18 tembakan dilepaskan Giallorossi ke gawang Parma.