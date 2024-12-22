Meski Menang 6-3 atas Sadakata United, Diego Rios Masih Belum Puas dengan Permainan Bintang Timur Surabaya

Bintang Timur Surabaya menang 6-3 atas Sadakata United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

SUKOHARJO – Pelatih Bintang Timur Surabaya (BTS), Diego Rios, belum puas meski timnya menang 6-3 atas Sadakata United di laga lanjutan Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) pagi WIB. Sebab Rios merasa walau BTS tampil luar biasa dari segi mentalitas dan konsistensi, nyatanya ia melihat masih banyak kesalahan terjadi di lini pertahanan.

Sebagai juara bertahan yang telah mendominasi PFL selama tiga musim berturut-turut (2021-2022, 2022-2023, dan 2023-2024), Bintang Timur kembali menunjukkan kelas mereka sebagai jawara futsal Indonesia. Tak heran, Diego Rios memuji kualitas BTS secara keseluruhan, tidak hanya dalam hal hasil pertandingan, tetapi juga dalam hal mentalitas dan konsistensi.

“Tim ini sangat bagus, tidak hanya dari segi skor, tapi juga dalam hal mentalitas dan konsistensi,” kata Rios, dikutip dari rilis Federasi Futsal Indonesia, Minggu (22/12/2024).

Namun, Diego Rios juga menyoroti beberapa kesalahan yang terjadi, terutama di babak kedua. Menurutnya, ada beberapa masalah di pertahanan dan kurangnya kestabilan dalam permainan.

“Beberapa kesalahan muncul dalam pertahanan, terutama saat permainan terbuka dan transisi cepat lawan,” tambah Rios.

Rios menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan penting untuk memastikan tim bisa tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan, terutama agar permainan tetap stabil dan teratur di pertandingan yang akan datang.

Sejak pertandingan dimulai, kampiun ajang AFF Futsal Cup 2022 itu tampil garang. BTS menyerang secara bertubi-tubi hingga membuahkan hasil.

Berbagai peluang ditembakan, hingga Samuel Eko Putra membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui penyelesaian dingin yang tak mampu dicegah kiper yang sudah mendekat.

Semenit kemudian, Firman Adriansyah dan Muhammad Subhan Faidasa tanpa ampun mencetak gol cepat pada menit ke-12, memperlebar jarak menjadi 3-0.