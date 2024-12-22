Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Cosmo JNE Taklukkan Rafhely FC 4-2

SUKOHARJO – Kemenangan manis sukses diraih Cosmo JNE Jakarta saat melawan Rafhely FC di hari kedua pekan pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) siang WIB. Bermain di GOR Bung Karno, Sukaharjo, Jawa Tengah, Cosmo JNE tepatnya menang dengan skor 4-2 atas Rafhely FC.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim mengawali pertandingan di babak pertama dengan intensitas tinggi. Tempo permainan cepat antara kedua tim membuat jual beli serangan terjadi sejak awal.

Meski demikian, kedua tim sama-sama kesulitan memanfaatkan peluang yang ada. Hingga pertengahan pertandingan babak pertama, Cosmo JNE Jakarta dan Rafhely FC masih belum bisa mencetak gol.

Akhirnya, pertandingan babak pertama selesai tanpa adanya gol untuk kedua tim. Berlanjut pada babak kedua, Cosmo JNE Jakarta yang bermain trengginas berhasil mencuri keunggulan.

Adalah Andri Kustiawan dan Zakaria Anwar yang berhasil membuat tim asal Jakarta itu unggul 2-0. Namun setelah itu, Rafhely FC meningkatkan intensitas serangan.

Tak lama, Muhammad Sanjaya berhasil menyumbangkan dua gol dalam waktu singkat. Kedudukan sementara menjadi sama kuat 2-2 bagi kedua tim.