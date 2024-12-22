Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Gebuk Sadakata United 6-3

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |13:28 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Gebuk Sadakata United 6-3
Bintang Timur Surabaya gebuk Sadakata United 6-3 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)
A
A
A

SUKOHARJO - Bintang Timur Surabaya menggebuk Sadakata United 6-3 di hari kedua pekan pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga tersebut digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu (22/12/2024) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Sadakata United vs Bintang Timur Surabaya di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)

Bintang Timur Surabaya mengawali pertandingan dengan tempo tinggi di babak pertama. Serangan masif dari tim besutan Diego Gayoso itu langsung mencetak tiga gol dalam waktu berdekatan.

Adalah Samuel Eko (11'), Firman Adriansyah (12'), dan Subhan Faidasa (12') yang sukses menjaringkan bola ke gawang Sadakata United. Tertinggal tiga gol, Sadakata Unites mencoba melawan.

Namun, serangan mereka tak efektif untuk membongkad pertahanan Bintang Timur Surabaya. Di sisi lain, Bintang Timur Surabaya kembali mencetak gol.

Kali ini, gol tercipta dari bunuh diri yang tak sengaja dilakukan pemain Sadakata United Agung Rufe'i (17'). Setelah gol itu, Sadakata United kesulitan menemukan permainan terbaiknya.

Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Bintang Timur Surabaya dengan skor telak 4-0. Beralih pada babak kedua, Sadakata United kini bermain lebih berani.

