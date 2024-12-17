Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2024 Hari Ini: Kamboja vs Timor Leste hingga Singapura vs Thailand!

Simak jadwal siaran langsung dua pertandingan Piala AFF 2024 hari ini di MNC Group (Foto: ASEAN United FC)

SIMAK jadwal siaran langsung Piala AFF 2024 hari ini. Timnas Kamboja akan menghadapi Timnas Timor Leste, lalu Timnas Singapura menantang Timnas Thailand!

Matchday empat Grup A Piala AFF 2024 akan digelar hari ini, Selasa (17/12/2024) sore hingga malam WIB. Ada dua laga penting yang akan dihelat.

Timnas Kamboja akan menjamu Timnas Timor Leste di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja, sekira pukul 17.45 WIB. Kedua kesebelasan akan bertarung untuk memperebutkan posisi empat di klasemen.

Saat ini Kamboja mengoleksi satu angka dari dua laga. Sedangkan, Timor Leste masih 0 poin dari dua pertandingan. Tak pelak, kedua tim mengincar nilai penuh.

Selanjutnya, ada laga Timnas Singapura vs Timnas Thailand. Dua negara pengoleksi terbanyak gelar Piala AFF itu akan bersua di Stadion Nasional Kallang, Singapura, sekira pukul 19.30 WIB.

Kedua negara saat ini sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan yang sudah dijalani. Pemenang hampir bisa dipastikan menjadi juara Grup A.