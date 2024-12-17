Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2024 Hari Ini: Kamboja vs Timor Leste hingga Singapura vs Thailand!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |14:11 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2024 Hari Ini: Kamboja vs Timor Leste hingga Singapura vs Thailand!
Simak jadwal siaran langsung dua pertandingan Piala AFF 2024 hari ini di MNC Group (Foto: ASEAN United FC)
A
A
A

SIMAK jadwal siaran langsung Piala AFF 2024 hari ini. Timnas Kamboja akan menghadapi Timnas Timor Leste, lalu Timnas Singapura menantang Timnas Thailand!

Matchday empat Grup A Piala AFF 2024 akan digelar hari ini, Selasa (17/12/2024) sore hingga malam WIB. Ada dua laga penting yang akan dihelat.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Timnas Kamboja akan menjamu Timnas Timor Leste di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja, sekira pukul 17.45 WIB. Kedua kesebelasan akan bertarung untuk memperebutkan posisi empat di klasemen.

Saat ini Kamboja mengoleksi satu angka dari dua laga. Sedangkan, Timor Leste masih 0 poin dari dua pertandingan. Tak pelak, kedua tim mengincar nilai penuh.

Selanjutnya, ada laga Timnas Singapura vs Timnas Thailand. Dua negara pengoleksi terbanyak gelar Piala AFF itu akan bersua di Stadion Nasional Kallang, Singapura, sekira pukul 19.30 WIB.

Kedua negara saat ini sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan yang sudah dijalani. Pemenang hampir bisa dipastikan menjadi juara Grup A.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659525/kisah-robi-syianturi-lelang-sepatu-emas-sea-games-2025-demi-pembangunan-masjid-di-aceh-lte.webp
Kisah Robi Syianturi Lelang Sepatu Emas SEA Games 2025 demi Pembangunan Masjid di Aceh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/belajar_dari_kekalahan_di_padang_persija_jakarta.jpg
Belajar dari Kekalahan di Padang, Persija Siap Lepaskan Amarah ke Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement