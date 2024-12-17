Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Kelelahan Harus Pindah-Pindah Negara Selama Fase Grup, Shin Tae-yong Harap Format Piala AFF Diubah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |13:53 WIB
Timnas Indonesia Kelelahan Harus Pindah-Pindah Negara Selama Fase Grup, Shin Tae-yong Harap Format Piala AFF Diubah
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

PHU THO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong berharap format Piala AFF bisa kembali seperti sebelum edisi 2018, di mana selama fase grup digelar di satu negara saja. Sebab dengan format kandang-tandang sejak fase grup, STY menilai para pemain, termasuk skuad Timnas Indonesia terlihat kelelahan.

Pernyataan itu disampaikan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia kalah di markas Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024 lalu. Bertandang ke Phu Tho Provincial Stadium, Timnas Indonesia mati-matian menahan gempuran Vietnam dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024.

Berkali-kali pertahanan mereka dibombardir oleh skuad asuhan Kim Sang-sik itu. Namun, pada akhirnya tembok kukuh yang dijaga Muhammad Ferarri dan kolega jebol pada menit 77.

Tendangan mendatar Nguyen Quang Hai tak mampu ditahan Cahya Supriadi sehingga tim tuan rumah mendapatkan gol kemenangan. Sebelum berhadapan dengan Vietnam, STY sudah mengeluhkan padatnya jadwal Piala AFF dengan format kandang-tandang di fase grup karena membuat para pemain kelelahan.

Usai kalah, pelatih asal Korea Selatan itu pun bersikukuh dengan pendapatnya bahwa format tersebut harus diubah. Ia merasa fase grup wajib ada tuan rumah sehingga bermain di satu lokasi, barulah di semifinal laga kandang-tandang seperti biasa.

“Sebenarnya bukan hanya Indonesia tapi semua tim menghadapi kesulitan yang sama. Beberapa negara bahkan tidak memiliki penerbangan langsung sehingga harus terbang lebih dari 10 jam,” kata Shin Tae-yong dilansir dari Bongda Plus, Selasa (17/12/2024).

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

“Misalnya, kami pernah harus terbang lebih dari 12 jam untuk sampai ke Myanmar. Sebagai pelatih, saya merasa lelah, lalu seberapa lelahkah para pemain?” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/50/1659481/rahang-hancur-dompet-makmur-jake-paul-pamer-bonus-rp15-triliun-di-jet-pribadinya-wkn.webp
Rahang Hancur, Dompet Makmur! Jake Paul Pamer Bonus Rp1,5 Triliun di Jet Pribadinya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/31/davide_frattesi.jpg
Inter Milan Siap Lepas Davide Frattesi ke Juventus! Dibarter Khephren Thuram?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement