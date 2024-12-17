Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Tak Peduli Timnas Indonesia Turunkan Skuad Muda, Kapten Vietnam Tetap Senang Berhasil Kalahkan Garuda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |12:38 WIB
Tak Peduli Timnas Indonesia Turunkan Skuad Muda, Kapten Vietnam Tetap Senang Berhasil Kalahkan Garuda
Timnas Vietnam menang 1-0 atas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: VFF)




PHU THO – Kapten Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Nguyen Quang Hai, tetap senang dengan kemenangan yang baru saja diraih timnya atas Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024. Ia tak peduli meski Garuda menurunkan skuad muda, karena baginya yang terpenting adalah Vietnam mampu memetik kemenangan dan menjaga kans lolos ke semifinal turnamen tersebut.

Ya, Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0 dalam pertandingan lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang digelar pada Minggu 15 Desember 2024 malam WIB di Phu Tho Provincial Stadium. Nguyen Quang Hai tampil sebagai pahlawan untuk negaranya dengan gol tunggalnya pada menit 77.

Hasil positif itu membuat The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- memutus rentetan kekalahan dari Skuad Garuda. Sebelumnya, mereka tiga kali kalah berturut-turut dari Marselino Ferdinan dan kolega.

Yang pertama ketika Vietnam ditumbangkan Indonesia 0-1 di fase grup Piala Asia 2023 lalu. Kemudian, mereka dihajar dua kali oleh tim arahan Shin Tae-yong itu dalam babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia masing-masing dengan skor 0-1 dan 0-3.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Nguyen Quang Hai pun menganggap kemenangan atas Indonesia ini sangat berarti bagi Vietnam. Sebab, kini mereka merasa mendapatkan suntikan motivasi dan semakin percaya diri menatap tantangan yang ada di Piala AFF 2024.

