HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagal Menang di Kandang, Kadek Arel Minta Maaf

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |00:52 WIB
Timnas Indonesia Gagal Menang di Kandang, Kadek Arel Minta Maaf
Pemain Timnas Indonesia, Kadek Arel. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)
A
A
A

SOLO - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Kadek Arel meminta maaf karena Garuda gagal memaksimalkan laga kandang saat menjamu Laos di Stadion Manahan Solo. Ia tak lupa berterima kasih kepada suporter Timnas Indonesia yang selalu mendukung mereka di lapangan.

"Halo Garuda Fans saya Kadek Arel, terima kasih atas doa dan supportnya," kata Kadek Arel dikutip dari akun instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Kamis (12/12/ 2024).

"Maaf untuk hasilnya kurang menyenangkan," tambahnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 di laga kedua Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Kadek Arel

Dalam pertandingan itu, saling balas gol terjadi sejak awal babak pertama. Skuad Garuda yang tertinggal lebih dulu lewat gol Phousomboun Panyavong (9') kemudian membalas via Kadek Arel (12').

Timnas Indonesia kemudian kembali tertinggal ketika Phathana Phommathep (13') mencetak gol balasan cepat. Lima menit berselang, Muhammad Ferarri (18') membuat kedudukan kembali sama kuat.

