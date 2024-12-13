Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disalahkan karena Tak Mainkan Cahya Supriadi di Laga Timnas Indonesia vs Laos, Ini Pembelaan Shin Tae-yong

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |00:38 WIB
Disalahkan karena Tak Mainkan Cahya Supriadi di Laga Timnas Indonesia vs Laos, Ini Pembelaan Shin Tae-yong
Kiper Timnas Indonesia, Cahya Supriadi. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong disalahkan karena mengganti posisi kiper yang awalnya Cahya Supriadi dengan Daffa Fasya saat melawan Laos di matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, keputusan STY memainkan Daffa ternyata memiliki alasan yang kuat, sebab Cahya diketahui mengalami cedera usai melawan Myanmar.

Timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Dalam laga ini, Skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Marselino Ferdinan diganjar kartu merah pada menit ke-69.

Namun yang menariknya, Shin Tae-yong melakukan rotasi pada sebelas pertamanya termasuk Cahya yang digantikan dengan Daffa Fasya. Rotasi ini cukup menarik perhatian karena sejatinya penampilan Cahya sangat apik kala melawan Myanmar.

Usai laga, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Cahya mengalami cedera. Karena itu, dia tak ingin ambil resiko untuk memainkan eks kiper Persija Jakarta tersebut pada malam hari ini.

Daffa Fasya

"Cahya pertandingan lawan Myanmar cek MRI dan ada cedera, dengan berdasarkan pendapat dokter, kami istirahatkan dulu kondisi Cahya," kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers usai laga kontra Laos, Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Shin Tae-yong belum bisa memastikan apakah Cahya bakal dimainkan pada laga kontra Vietnam. Sebab, masih menunggu hasil dari kondisi pemain tersebut.

Halaman:
1 2
      
