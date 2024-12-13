Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Pratama Arhan Lihat Buruknya Permainan Timnas Indonesia Usai Ditahan Laos 3-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |00:25 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. (Foto: PSSI)
Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan, tak menipis skuad Garuda bermain buruk saat ditahan 3-3 oleh Laos di matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Arhan mengakui banyak kesalahan dilakukan Timnas Indonesia dan tentu hal tersebut harus diperbaiki dan tak boleh terulang lagi.

Ya, Timnas Indonesia baru saja ditahan Laos dengan skor 3-3 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Marselino Ferdinan diganjar kartu merah pada menit ke-69.

Kendati begitu, Timnas Indonesia mampu unggul 3-2 lewat gol kedua Muhammad Ferarri di menit ke-72. Namun Laos yang unggul jumlah pemain mampu menyamakan kedudukan di menit ke-77 Peter Phanthavong.

Hasil ini membuat para pemain cukup terpukul. Pasalnya, Timnas Indonesia yang mengusung target tiga poin justru harus meraup satu poin dari laga kandangnya ini.

Pratama Arhan

Arhan pun tak ingin menyalahkan individu pemain. Eks pemain PSIS Semarang ini lebih fokus untuk memperbaiki kekurangan guna meraih hasil manis di laga-laga berikutnya.

“Kalau ditanya kesalahan pasti ada kesalahan, setiap pemain ada kesalahan. Ini pertandingan tim, jadi ke depannya harus evaluasi untuk memperbaiki kesalahan,” kata Arhan kepada wartawan di mixed zone Stadion Manahan, Jumat (13/12/2024).

“Untuk laga berikutnya bisa meraih hasil lebih baik lagi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
