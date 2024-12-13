Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mental Pemain Timnas Indonesia Jadi Sorotan Usai Gagal Kalahkan Laos di Piala AMEC 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |00:17 WIB
Mental Pemain Timnas Indonesia Jadi Sorotan Usai Gagal Kalahkan Laos di Piala AMEC 2024
Manajer Timnas Indonesia, Sumardji. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
SOLO - Manajer Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sumardji menyoroti mental skuad Garuda usai gagal mengalahkan Laos di laga kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric (AMEC) 2024. Sumardji pun memastikan akan memperkuat mental para pemain agar bisa kuat lagi sebelum melawan Vietnam di laga selanjutnya.

Timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Laga berjalan cukup intens karena kedua tim saling berbalas gol. Tapi, Skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Marselino Ferdinan diganjar kartu merah pada menit ke-69.

Kendati begitu, Timnas Indonesia mampu unggul 3-2 lewat gol kedua Muhammad Ferarri di menit ke-72. Namun Laos yang unggul jumlah pemain mampu menyamakan kedudukan di menit ke-77 Peter Phanthavong.

Hasil ini bisa dibilang bukan hasil yang manis bagi Skuad Garuda. Pasalnya mereka bermain di hadapan publik sendiri, tapi kenyataannya justru gagal meraup poin penuh.

Timnas Indonesia vs Laos (PSSI)

Buntut hasil imbang itu, Sumardji menyatakan bakal melakukan evaluasi kepada Timnas Indonesia. Sebab, hasil imbang ini berat untuk diterima karena target utama mereka adalah meraih tiga poin di laga tersebut.

“Tadi adalah pertandingan yang cukup berat buat anak-anak. Kita tahu hasilnya tidak memuaskan untuk kita semua,” kata Sumardji kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (13/12/2024).

Halaman:
1 2
      
