HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ledek Shin Tae-yong yang Kehilangan Marselino Ferdinan di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |23:30 WIB
Media Vietnam Ledek Shin Tae-yong yang Kehilangan Marselino Ferdinan di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 meledek pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang kehilangan Marselino Ferdinan gara-gara kartu merah saat imbang 3-3 kontra Laos. Kartu merah itu membuat Marselino dipastikan absen melawan Vietnam di laga lanjutan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ya, Marselino Ferdinan terkena kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 di matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Laga yang dulunya disebut Piala AFF tersebut digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Dalam laga tersebut, Marselino terkena kartu merah karena melanggar keras Phathana Phommathep. Pemain Oxford United itu diusir keluar karena mendapatkan kartu kuning kedua dari wasit.

Akibatnya, Marselino harus absen dalam pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Untuk berikutnya, Skuad Garuda akan bersua dengan Vietnam di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri pada 15 Desember 2024 mendatang.

Marselino Ferdinan

The Thao 247 menyoroti absennya Marselino dalam laga tersebut. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu disebut-sebut sebagai sosok kunci di Timnas Indonesia dalam turnamen kali ini.

Mengingat, Skuad Garuda hanya membawa pemain dengan rataan usia 22 tahun. Walau Marselino juga berusia muda, namun dia dianggap kenyang pengalaman bersama tim senior.

Halaman:
1 2
      
