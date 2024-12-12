Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024 Setelah Ditahan Laos 3-3

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |23:08 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024 Setelah Ditahan Laos 3-3
Timnas Indonesia masih berpeluang lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@TimnasIndonesia)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah ditahan Laos 3-3 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga supersulit dalam lanjutan matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia sempat dua kali tertinggal dari Laos, tepatnya 0-1 dan 1-2. Lewat perjuangan superekstra, Timnas Indonesia berbalik unggul menjadi 3-2 lewat gol-gol dari Kadek Arel pada menit 12, serta brace Muhammad Ferarri (18’ dan 72’).

Gol ketiga Timnas Indonesia yang diciptakan Muhammad Ferarri terasa istimewa. Sebab, saat itu Timnas Indonesia harus bermain 10 orang setelah Marselino Ferdinan menerima kartu merah di menit 69.

Momen bola yang dikuasai pemain Laos telah meninggalkan lapangan. (Foto: X/@48bolaID)

(Momen bola yang dikuasai pemain Laos telah meninggalkan lapangan. (Foto: X/@48bolaID)

Sayangnya, keunggulan 3-2 ini tidak bertahan lama. Laos berhasil menyamakan kedudukan via sontekan Peter Phanthavong di menit 77. Gol ini menjadi perdebatan karena terlihat jelas dalam siaran ulang, bola yang dikuasai Damoth Thongkhamsavath telah meninggalkan lapangan, sebelum dirinya memberi umpan ke Peter Phanthavong.

Alhasil, skor berubah 3-3 dan bertahan hingga akhir laga. Hasil imbang ini sudah cukup meroketkan Timnas Indonesia ke puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan empat angka. Timnas Indonesia unggul satu angka dari Vietnam dan Singapura di tempat kedua dan ketiga.

Hanya saja ada catatan, kedua tim ini baru memainkan satu pertandingan. Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia finis dua besar yang menggaransi lolos ke semifinal Piala AFF 2024?

