FIFA Siapkan Rp17 Miliar untuk Timnas Indonesia jika Juara FIFA ASEAN Cup 2026!

FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) menyiapkan Rp17 miliar bagi tim juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada September dan Oktober 2026. Mengutip dari Straits Times pada Kamis (7/5/2026), Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam dan tim-tim top lain di Asia Tenggara akan menghadapi dua negara undangan di FIFA ASEAN Cup 2026.

Dua negara yang dimaksud adalah China dan India. China dan India akan tampil di Divisi I bersama Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sebanyak delapan negara ini akan bermain di Indonesia dan dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat negara.

Timnas Indonesia dan China akan turun di FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)

Nantinya, masing-masing tim akan memainkan tiga laga di fase grup. Selanjutnya, juara grup akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026. Mumpung bermain di kandang sendiri dan dapat diperkuat Jay Idzes dan kawan-kawan, peluang Timnas Indonesia menjadi juara terbuka lebar.

1. India Konfirmasi Main di FIFA ASEAN Cup 2026

Beberapa jam setelah pemberitaan Straits Times, konfirmasi disampaikan media India, Times of India. Times of India mengonfirmasi Timnas India akan ambil bagian di FIFA ASEAN Cup 2026.

Bagaimana dengan China? Sejauh ini, belum ada konfirmasi yang disampaikan Federasi Sepakbola China. Namun, melihat kondisi saat ini, pengumuman Timnas China ambil bagian di FIFA ASEAN Cup 2026 hanya masalah waktu.

2. FIFA ASEAN Cup 2026 Dibagi 2 Divisi

FIFA membagi FIFA ASEAN Cup 2026 ke dalam dua divisi. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Divisi I yang berisikan Thailand, China, Vietnam, India, Filipina, Malaysia dan Singapura.