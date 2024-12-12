Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Hiroki Kasahara Rampok Kemenangan Timnas Indonesia karena Sahkan Gol Ketiga Laos, VAR Tak Berfungsi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:33 WIB
Wasit Hiroki Kasahara Rampok Kemenangan Timnas Indonesia karena Sahkan Gol Ketiga Laos, VAR Tak Berfungsi?
Momen bola yang dikuasai pemain Laos telah meninggalkan lapangan. (Foto: X/@48bolaID)
WASIT Hiroki Kasahara merampok kemenangan Timnas Indonesia karena mensahkan gol ketiga Laos. Apakah Video Assistant Referee (VAR) tak berfungsi dalam laga ini?

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia baru saja menjalani laga menegangkan kontra Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Dibilang begitu karena Timnas Indonesia sempat tertinggal dua kali dari Laos, tepatnya pada menit sembilan dan 13.

Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3

(Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3)

Laos membuka keunggulan pada menit kesembilan lewat Phousomboun Panyavong. Sempat disamakan kedudukan via gol Kadek Arel pada menit 12, Laos kembali unggul 2-1 via gol Phathana Phommathep di menit 13.

Berselang lima menit, Muhammad Ferarri menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Timnas Indonesia harus bermain 10 orang setelah Marselino Ferdinan terkena kartu merah di menit 69. Tiga menit usai Marselino Ferdinan mendapatkan kartu merah, Timnas Indonesia justru unggul 3-2.

Sepak pojok yang dilepaskan Dony Tri Pamungkas berhasil disundul Muhammad Ferarri sehingga membuat Timnas Indonesia unggul 3-2. Namun, di menit 77 Laos menyamakan kedudukan menjadi 3-3 via gol yang dibuat Peter Phanthavong.

Gol Peter Phanthavong menjadi perdebatan. Sebelum bola masuk ke gawang Timnas Indonesia, si kulit bulat yang dikuasai Damoth Thongkhamsavath terlihat telah melewati garis lapangan.

Telusuri berita bola lainnya
