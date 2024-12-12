Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Laos: Garuda Kuasai Peringkat Pertama!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:20 WIB
Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Laos: Garuda Kuasai Peringkat Pertama!
Timnas Indonesia puncaki klasemen Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Indonesia vs Laos menarik untuk diketahui. Pasalnya Timnas Indonesia berhasil mengambil alih posisi puncak meski gagal mengalahkan Laos di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Laga Timnas Indonesia vs Laos baru saja berakhir dengan skor 3-3. Pertandingan tersebut merupakan matchday kedua dari Grup B turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut.

Timnas Indonesia bisa dikatakan tampil buruk karena dengan mudahnya dibobol sebanyak tiga kali oleh Laos. Beruntungnya, Muhammad Ferarri tampil gacor hingga mencetak brace di menit 18 dan 72 serta satu gol lagi disumbangkan oleh Kadek Arel pada menit 12.

Ketiga gol itu datang dari aksi-aksi pemain belakang Timnas Indonesia, hal itu membuktikan betapa melempemnya lini depan skuad Garuda. Sudah tampil kurang tajam, Timnas Indonesia pun harus kehilangan Marselino Ferdinan di menit 69.

Timnas Indonesia vs Laos (PSSI)

Sebab pemain Oxford United itu melakukan tekelan keras hingga membuat terkena kartu kuning kedua. Meski Garuda tetap bisa mencetak gol dengan 10 pemain, nyatanya hal tersebut tetap tak cukup untuk membuat Timnas Indonesia menang.

Meski gagal menang karena berakhir 3-3, Timnas Indonesia tetap meraih astu poin penting dari laga tersebut. Sebab kini Timnas Indonesia bertengger di peringkat pertama dengan 4 poin.

