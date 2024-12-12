Hasil Timnas Indonesia vs Laos di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Marselino Ferdinan Dikartu Merah, Garuda Dipaksa Imbang 3-3

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia harus puas mengakhiri laga melawan Laos dengan hasil imbang 3-3, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB. Pertemuan di matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu sama kuat setelah kedua tim tampil beringas di sepanjang pertandingan.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Timnas Indonesia dan Laos menampilkan permainan yang saling menyerang. Balas-balasan gol pun tercipta dan skor 3-3 menjadi hasil akhir dari pertandingan sengit tersebut.

Timnas Indonesia sendiri bermain dengan 10 pemain sejak menit 69 karena Marselino Ferdinan terkena kartu merah. Tanpa adanya Marselino, Garuda pun kesulitan untuk mencetak banyak gol tambahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laos menjadi tim yang unggul lebih dulu gara-gara gol Phousomboun Panyavong di menit kesembilan. Phousomboun Panyavong sukses memanfaatkan kesalahan lini belakang Garuda yang begitu rapuh.

Menariknya, Kadek Arel dengan cepat membalas gol Laos tersebut dan membuat skor sama kuat 1-1 lagi di menit 11. Namun, Laos lagi-lagi mampu mengeksploitasi buruknya pertahanan Timnas Indonesia.

Pada menit ke-13, Phathana Phommathep sukses mencetak gol dan membuat Laos unggul untuk yang kedua kalinya. Skor 1-2 itu cukup lama bertahan hingga akhirnya berubah lagi pada menit 18.

Pada menit 18, Muhammad Ferarri berhasil meneruskan lemparan jarak jauh Pratama Arhan dan gol pun tercipta. Wasit sempat mengecek lewat VAR apakah ada pelanggaran yang terjadi dalam proses gol tersebut.

Namun, gol Ferarri nyatanya sah dan Timnas Indonesia sukses membuat skor kembali imbang menjadi 2-2. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir.