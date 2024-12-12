Hasil Timnas Indonesia vs Laos: Marselino Ferdinan Kartu Merah hingga Muhammad Ferrari Cetak Gol, Skor 3-3!

SOLO – Babak kedua antara Timnas Indonesia vs Laos begitu sengit. Bahkan skuad Garuda harus kehilangan Marselino Ferdinan di menit 69 karena kartu kuning keduanya di laga matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Beruntung, meski bermain dengan 10 pemain di Stadion Manahan, Solo tersebut, Timnas Indonesia tetap bisa mencetak gol tambahan. Lagi-lagi sang kapten, Muhammad Ferarri mencetak gol lewat sundulan dan membuat skor menjadi 3-2 untuk keunggulan Garuda.

Sayangnya, di menit 77 gawang Timnas Indonesia kebobolan lagi dan membuat skor menjadi 3-3.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Laos di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Daffa Fasya; Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Kakang Rudianto; Pratama Arhan, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas; Hokky Caraka, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Cahya Supriadi, Alfriyanto Nico Saputro, Sulthan Zaky Pramana, Ronaldo Kwateh, Asnawi Mangkualam Bahar, Zanadin Fariz, Victor Benjamin Dethan, Achmad Maulana Syarif, Arkhan Kaka Putra Purwanto, Robi Darwis, Mikael Alfredo Tata, Erlangga Setyo Dwi Saputra.

Pelatih: Shin Tae-yong.

(Rivan Nasri Rachman)