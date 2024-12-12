Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Laos: Marselino Ferdinan Kartu Merah hingga Muhammad Ferrari Cetak Gol, Skor 3-3!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |21:42 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Laos: Marselino Ferdinan Kartu Merah hingga Muhammad Ferrari Cetak Gol, Skor 3-3!
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/marselinoferdinan10)
A
A
A

SOLO – Babak kedua antara Timnas Indonesia vs Laos begitu sengit. Bahkan skuad Garuda harus kehilangan Marselino Ferdinan di menit 69 karena kartu kuning keduanya di laga matchday kedua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Beruntung, meski bermain dengan 10 pemain di Stadion Manahan, Solo tersebut, Timnas Indonesia tetap bisa mencetak gol tambahan. Lagi-lagi sang kapten, Muhammad Ferarri mencetak gol lewat sundulan dan membuat skor menjadi 3-2 untuk keunggulan Garuda.

Sayangnya, di menit 77 gawang Timnas Indonesia kebobolan lagi dan membuat skor menjadi 3-3.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Laos di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Daffa Fasya; Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Kakang Rudianto; Pratama Arhan, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas; Hokky Caraka, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Cahya Supriadi, Alfriyanto Nico Saputro, Sulthan Zaky Pramana, Ronaldo Kwateh, Asnawi Mangkualam Bahar, Zanadin Fariz, Victor Benjamin Dethan, Achmad Maulana Syarif, Arkhan Kaka Putra Purwanto, Robi Darwis, Mikael Alfredo Tata, Erlangga Setyo Dwi Saputra.

Pelatih: Shin Tae-yong.

(Rivan Nasri Rachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657917/derby-panas-borussia-momen-spesial-kevin-diks-di-bundesliga-eksklusif-di-rcti-eba.webp
Derby Panas Borussia, Momen Spesial Kevin Diks di Bundesliga Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_voli_putra_indonesia_meraih_medali_perak_se.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia Raih Perak SEA Games 2025 usai Duel Neraka Lawan Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement