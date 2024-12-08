Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Klik di Sini! Link Live Streaming Atletico Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |14:38 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Atletico Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+
Saksikan Atletico Madrid vs Sevilla di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Atletico Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu sendiri akan digelar di Civitas Metropolitano, Senin, 9 Desember 2024 dini hari WIB.

Ya, pertandingan seru akan tersaji di pekan ke-16 LaLiga atau Liga Spanyol 2024-2025 antara Atletico Madrid melawan Sevilla. Pertarungan kedua tim di markas Atletico Madrid ini dapat disaksikan di channel beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini.

Atletico Madrid

Skuad asuhan Diego Simeone sedang tampil impresif musim ini, dengan pertahanan kukuh yang menjadi ciri khas mereka. Saat ini, Atletico Madrid berada di peringkat 3 klasemen sementara LaLiga, hanya terpaut beberapa poin dari posisi puncak.

Di sisi lain, Sevilla masih berjuang untuk keluar dari papan tengah. Saat ini, mereka duduk di peringkat 13 klasemen sementara, setelah beberapa hasil kurang memuaskan.

Jangan lewatkan laga sengit yang dipenuhi aksi menarik dan tak terlupakan di liga teratas Spanyol. Nonton streaming di Vision+.

Berikut Jadwal Atletico Madrid vs Sevilla:

Hari dan tanggal: Senin, 9 Desember 2024

Pukul dan channel: 02.55 WIB | channel beIN Sports 3

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655909/indonesia-juara-umum-panjat-tebing-sea-games-2025-catatan-minor-dari-nomor-bouldering-vhk.webp
Indonesia Juara Umum Panjat Tebing SEA Games 2025: Catatan Minor dari Nomor Bouldering
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Pecah Rekor 24 Tahun! Tenis Indonesia Kawinkan Dua Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement