Klik di Sini! Link Live Streaming Atletico Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

LINK live streaming Atletico Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu sendiri akan digelar di Civitas Metropolitano, Senin, 9 Desember 2024 dini hari WIB.

Ya, pertandingan seru akan tersaji di pekan ke-16 LaLiga atau Liga Spanyol 2024-2025 antara Atletico Madrid melawan Sevilla. Pertarungan kedua tim di markas Atletico Madrid ini dapat disaksikan di channel beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini.

Skuad asuhan Diego Simeone sedang tampil impresif musim ini, dengan pertahanan kukuh yang menjadi ciri khas mereka. Saat ini, Atletico Madrid berada di peringkat 3 klasemen sementara LaLiga, hanya terpaut beberapa poin dari posisi puncak.

Di sisi lain, Sevilla masih berjuang untuk keluar dari papan tengah. Saat ini, mereka duduk di peringkat 13 klasemen sementara, setelah beberapa hasil kurang memuaskan.

Jangan lewatkan laga sengit yang dipenuhi aksi menarik dan tak terlupakan di liga teratas Spanyol. Nonton streaming di Vision+.

Berikut Jadwal Atletico Madrid vs Sevilla:

Hari dan tanggal: Senin, 9 Desember 2024

Pukul dan channel: 02.55 WIB | channel beIN Sports 3