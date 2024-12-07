Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+, Ada Real Betis vs Barcelona!

Simak jadwal dan link live streaming Liga Spanyol 2024-2025 pekan ini di Vision+, ada Real Betis vs Barcelona (Foto: Vision+)

JAKARTA – Matchday 16 Liga Spanyol 2024-2025 akan bergulir akhir pekan ini sejak Sabtu (7/12/2024) hingga Senin 9 Desember dini hari WIB. Streaming pertandingan LaLiga 2024/25 pekan 16 di channel beIN Sports melalui Vision+ atau dengan klik di sini. Siapkan nyalimu untuk menyaksikan pertandingan di pekan ke-16 La Liga yang dipenuhi drama, gol spektakuler, tekelan keras dan tensi tinggi yang tersaji di lapangan!

Matchday 16 La Liga akan menghadirkan ketegangan dalam perebutan poin penting Real Betis saat menjamu Barcelona di Stadion Benito Villamarín. Kedua tim memiliki ambisi besar untuk menciptakan kemenangan penting yang akan mengubah posisi mereka di posisi klasemen.

Jangan lewatkan laga sengit yang dipenuhi aksi menarik dan tak terlupakan di liga teratas Spanyol! Simak jadwal lengkapnya berikut:

Sabtu, 7 Desember 2024

02.55 WIB: Celta Vigo vs Mallorca

19.55 WIB: Las Palmas vs Valladolid

22.10 WIB: Real Betis vs Barcelona

Minggu, 8 Desember 2024

00.25 WIB: Valencia vs Rayo Vallecano

02.55 WIB: Girona vs Real Madrid

19.55 WIB: Leganes vs Real Sociedad

22.10 WIB: Athletic Bilbao vs Villarreal

Senin, 9 Desember 2024

00.25 WIB: Osasuna vs Alaves

02.55 WIB: Atletico Madrid vs Sevilla

02.55 WIB: Getafe vs Espanyol

