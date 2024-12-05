Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Betis vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025

JAKARTA – Liga Spanyol 2024-2025 akan menyuguhkan duel menarik antara Real Betis dan Barcelona yang akan digelar pada akhir pekan ini, Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Benito Villamarin. Saksikan pertandingan Real Betis vs Barcelona secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Barcelona saat ini masih nyaman duduk di posisi puncak klasemen sementara LaLiga dengan perolehan 37 poin. Blaugrana baru saja mengakhiri tren negatif setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Mallorca pada Rabu 4 Desember 2024.

Sebelumnya, tim asuhan Hansi Flick sempat terpuruk seusai menjalani tiga laga tanpa kemenangan, termasuk hasil imbang melawan Celta Vigo dan kekalahan dari Real Sociedad serta Las Palmas.

Sementara itu, Real Betis berada di urutan kesepuluh, berusaha keras untuk menjaga asa masuk ke zona aman. Prediksi pertandingan mengarah pada persaingan ketat di lini tengah, di mana Barcelona diunggulkan untuk mendominasi penguasaan bola.

Akankah Barcelona berhasil mempertahankan dominasinya di kandang Real Betis? Saksikan pertandingan seru ini hanya di Vision+, catat tanggalnya!

Jadwal Nonton Real Betis vs Barcelona:

• Tanggal: Sabtu, 7 Desember 2024

• Waktu: 22:10 WIB

• Channel: beIN Sports 3 di Vision+.

