Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Betis vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |14:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Betis vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025
Simak jadwal dan link live streaming Real Betis vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: FC Barcelona)
A
A
A

JAKARTA – Liga Spanyol 2024-2025 akan menyuguhkan duel menarik antara Real Betis dan Barcelona yang akan digelar pada akhir pekan ini, Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Benito Villamarin. Saksikan pertandingan Real Betis vs Barcelona secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Barcelona saat ini masih nyaman duduk di posisi puncak klasemen sementara LaLiga dengan perolehan 37 poin. Blaugrana baru saja mengakhiri tren negatif setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Mallorca pada Rabu 4 Desember 2024.

Barcelona

Sebelumnya, tim asuhan Hansi Flick sempat terpuruk seusai menjalani tiga laga tanpa kemenangan, termasuk hasil imbang melawan Celta Vigo dan kekalahan dari Real Sociedad serta Las Palmas.

Sementara itu, Real Betis berada di urutan kesepuluh, berusaha keras untuk menjaga asa masuk ke zona aman. Prediksi pertandingan mengarah pada persaingan ketat di lini tengah, di mana Barcelona diunggulkan untuk mendominasi penguasaan bola.

Akankah Barcelona berhasil mempertahankan dominasinya di kandang Real Betis? Saksikan pertandingan seru ini hanya di Vision+, catat tanggalnya!

Jadwal Nonton Real Betis vs Barcelona:

• Tanggal: Sabtu, 7 Desember 2024

• Waktu: 22:10 WIB

• Channel: beIN Sports 3 di Vision+.

Dukung klub jagoan kamu dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654479/saksikan-laga-hidup-mati-indonesia-vs-myanmar-di-sea-games-2025-live-di-gtv-azh.webp
Saksikan Laga Hidup Mati Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025, Live di GTV!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/23/asnawi_mangkualam_1.jpg
Semprot Exco PSSI, Asnawi Buka-bukaan soal Polemik Kapten Timnas Indonesia saat Lawan China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement