Hasil Mallorca vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Bangkit dari Keterpurukan, Blaugrana Menang 5-1

PALMA – Setelah rentetan hasil buruk di tiga laga Liga Spanyol 2024-2025 sebelumnya, Barcelona akhirnya memetik kemenangan. Tepatnya tim berjuluk Blaugrana itu menang 5-1 atas Mallorca di laga lanjutan Liga Spanyol 2024-2025, pada Rabu (4/12/2024) dini hari WIB.

Ya, seperti yang diketahui Barcelona sempat kesulitan menang di tiga laga terakhir mereka di Liga Spanyol. Dua hasil imbang dan satu kekalahan dirasakan oleh tim asuhan Hansi Flick tersebut.

Kendati demikian, Barcelona mampu bangkit saat bertandang ke markas Mallorca di Estadio Mallorca Son Moix. Berkat tambahan tiga poin dari kandang Mallorca, kini Barcelona masih nyaman di puncak klasemen Liga Spanyol 2024-2025 dengan 37 poin, unggul 4 angka dari Real Madrid yang berada di urutan kedua.

Jalannya Pertandingan

Barcelona tampil menjanjikan sejak awal saat melawan Mallorca. Terbukti laga baru berjalan 12 menit, Ferran Torres sudah berhasil membawa Barcelona unggul 1-0.

Namun, Mallorca dapat menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Tepatnya di menit 43, Vedat Muriqi mampu mencetak gol dan membuat babak pertama berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Memasuki babak kedua, Barcelona tampak kesulitan untuk menambah gol. Setelah berusaha keras, baru keran gol Barcelona terbuka diawali gol penalti Raphinha di menit 56.