Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Getafe di Vision+

JAKARTA – Real Madrid akan menjamu Getafe di Santiago Bernabeu dalam laga pekan ke-15 La Liga 2024-2025. Pertandingan seru ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 1 Desember 2024 pukul 22.10 WIB. Saksikan pertandingan Real Madrid vs Getafe secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Meski bermain di kandang sendiri, Real Madrid tak boleh lengah. Setelah kekalahan 0-2 dari Liverpool di Liga Champions tengah pekan lalu, pasukan Carlo Ancelotti perlu bangkit untuk mengembalikan moral tim.

Di sisi lain, Getafe datang dengan performa yang jauh dari ideal. Dari 14 laga, mereka hanya mampu meraih dua kemenangan dan kini terdampar di posisi ke-17 klasemen dengan 13 poin. Menghadapi Real Madrid di Bernabeu tentu menjadi ujian berat bagi tim tamu, terutama dengan kualitas skuad Madrid yang jauh lebih unggul di atas kertas.

Dengan segala keunggulan yang dimiliki Madrid, laga ini berpotensi menjadi kemenangan mudah bagi tuan rumah. Namun, Getafe tentu tidak akan menyerah begitu saja dan berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mencuri poin. Akankah Madrid kembali ke jalur kemenangan, atau justru Getafe yang membuat kejutan? Saksikan keseruannya streaming hanya di Vision+.

Jadwal Nonton Real Madrid vs Getafe:

● Tanggal: Minggu, 1 Desember 2024

● Waktu: 22:10 WIB

● Channel: beIN Sports 3 di Vision+.

Dukung klub jagoan kamu dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!