Hasil Barcelona vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025: Kalah 1-2, Blaugrana Terancam Disalip Real Madrid

BARCELONA – Barcelona lagi-lagi gagal menang di laga lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. Terbaru, tim asuhan Hansi Flick tersebut tumbang 1-2 dari Las Palmas di pekan ke-15 yang berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol, pada Sabtu (30/11/2024) malam WIB.

Itu berarti sudah tiga laga terakhir Barcelona gagal mencuri kemenangan. Pada dua laga sebelumya, Barcelona kalah 0-1 dari Real Sociedad dan ditahan 2-2 oleh Celta Vigo.

Dengan tren negatif itu, sejatinya Barcelona masih bertengger di peringkat pertama Liga Spanyol 2024-2025 dengan 34 poin. Namun, tim berjuluk Blaugrana itu kini berpotensi disalip rival abadi mereka, yakni Real Madrid.

Real Madrid sejauh ini berada di posisi kedua dengan 30 poin. Kabar buruknya, Madrid belum memainkan laga pekan ke-15 dan masih menyimpan satu laga tunda.

Itu berarti Madrid berpotensi menambah 6 poin, yang mana jumlah poin mereka nantinya akan 36 poin, melebihi apa yang dimiliki Barcelona saat ini. Jadi, karena itulah Barcelona pun berpotensi disalip tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan sendiri, Barcelona sejatinya menguasai jalannya pertandingan. Namun, mereka justru kesulitan mencetak gol dan membuat skor 0-0 menjadi hasil akhir di babak pertama.