Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Barcelona vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025: Kalah 1-2, Blaugrana Terancam Disalip Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |22:04 WIB
Hasil Barcelona vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025: Kalah 1-2, <i>Blaugrana</i> Terancam Disalip Real Madrid
Barcelona tumbang 1-2 dari Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: La Liga)
A
A
A

BARCELONA Barcelona lagi-lagi gagal menang di laga lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. Terbaru, tim asuhan Hansi Flick tersebut tumbang 1-2 dari Las Palmas di pekan ke-15 yang berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol, pada Sabtu (30/11/2024) malam WIB.

Itu berarti sudah tiga laga terakhir Barcelona gagal mencuri kemenangan. Pada dua laga sebelumya, Barcelona kalah 0-1 dari Real Sociedad dan ditahan 2-2 oleh Celta Vigo.

Dengan tren negatif itu, sejatinya Barcelona masih bertengger di peringkat pertama Liga Spanyol 2024-2025 dengan 34 poin. Namun, tim berjuluk Blaugrana itu kini berpotensi disalip rival abadi mereka, yakni Real Madrid.

Real Madrid sejauh ini berada di posisi kedua dengan 30 poin. Kabar buruknya, Madrid belum memainkan laga pekan ke-15 dan masih menyimpan satu laga tunda.

Barcelona vs Las Palmas (La Liga)

Itu berarti Madrid berpotensi menambah 6 poin, yang mana jumlah poin mereka nantinya akan 36 poin, melebihi apa yang dimiliki Barcelona saat ini. Jadi, karena itulah Barcelona pun berpotensi disalip tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan sendiri, Barcelona sejatinya menguasai jalannya pertandingan. Namun, mereka justru kesulitan mencetak gol dan membuat skor 0-0 menjadi hasil akhir di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652913/tren-olahraga-lari-berkembang-brooks-resmikan-gerai-pertama-di-jakarta-xsr.webp
Tren Olahraga Lari Berkembang, Brooks Resmikan Gerai Pertama di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia On Fire di SEA Games! Gregoria Ungkap Rasa Lega dan Puji Rekan Setim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement