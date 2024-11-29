Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ada Barcelona vs Las Palmas hingga Real Madrid vs Getafe, Ini Jadwal dan Link Live Streaming Pekan Ke-15 Liga Spanyol 2024-2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |11:56 WIB
Ada Barcelona vs Las Palmas hingga Real Madrid vs Getafe, Ini Jadwal dan Link Live Streaming Pekan Ke-15 Liga Spanyol 2024-2025
Barcelona akan menjamu Las Palmas di pekan ke-15 Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming pekan ke-15 Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ bisa klik di sini! Sederet laga bergengsi tersaji di pekan ke-15 Liga Spanyol 2024-2025, beberapa di antaranya mempertemukan Barcelona vs Las Palmas dan Real Madrid vs Getafe.

Sesuai jadwal, sang pemuncak klasemen Liga Spanyol 2024-2025, Blaugrana -julukan Barcelona- akan menjamu Las Palmas pada Sabtu 30 November 2024 pukul 20.00 WIB. Barcelona memburu kemenangan demi menjauhkan jarak dengan Real Madrid yang duduk di posisi dua.

Barcelona wajib menang atas Las Palmas. (Foto: Instagram/@fcbarcelona)

(Barcelona wajib menang atas Las Palmas. (Foto: Instagram/@fcbarcelona)

Benar, Barcelona unggul empat angka dari Real Madrid saat ini. Namun, Real Madrid memiliki tabungan satu pertandingan sehingga Jarak poin bisa menjadi hanya satu angka saja.

Di sisi lain, Real Madrid akan menghadapi Derby Madrid kontra Getafe. Laga akan dilangsungkan di Santiago Bernabeu pada Minggu, 1 Desember 2024 pukul 22.10 WIB.

Berikut jadwal lengkap pekan ke-15 Liga Spanyol 2024-2025:

Sabtu, 30 November 2024

02.55 WIB : Mallorca vs Valencia

19.55 WIB : Barcelona vs Las Palmas

22.10 WIB : Alaves vs Leganes

Minggu, 01 Desember 2024

00.25 WIB : Espanyol vs Celta Vigo

02.55 WIB : Valladolid vs Atletico Madrid

19.55 WIB : Villarreal vs Girona

22.10 WIB : Real Madrid vs Getafe

Senin, 02 Desember 2024

00.25 WIB : Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao

02.55 WIB : Real Sociedad vs Real Betis

02.23 WIB : TBC vs TBC

02.55 WIB : Sevilla vs Osasuna

