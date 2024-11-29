JADWAL dan link live streaming pekan ke-15 Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ bisa klik di sini! Sederet laga bergengsi tersaji di pekan ke-15 Liga Spanyol 2024-2025, beberapa di antaranya mempertemukan Barcelona vs Las Palmas dan Real Madrid vs Getafe.
Sesuai jadwal, sang pemuncak klasemen Liga Spanyol 2024-2025, Blaugrana -julukan Barcelona- akan menjamu Las Palmas pada Sabtu 30 November 2024 pukul 20.00 WIB. Barcelona memburu kemenangan demi menjauhkan jarak dengan Real Madrid yang duduk di posisi dua.
(Barcelona wajib menang atas Las Palmas. (Foto: Instagram/@fcbarcelona)
Benar, Barcelona unggul empat angka dari Real Madrid saat ini. Namun, Real Madrid memiliki tabungan satu pertandingan sehingga Jarak poin bisa menjadi hanya satu angka saja.
Di sisi lain, Real Madrid akan menghadapi Derby Madrid kontra Getafe. Laga akan dilangsungkan di Santiago Bernabeu pada Minggu, 1 Desember 2024 pukul 22.10 WIB.
Berikut jadwal lengkap pekan ke-15 Liga Spanyol 2024-2025:
Sabtu, 30 November 2024
02.55 WIB : Mallorca vs Valencia
19.55 WIB : Barcelona vs Las Palmas
22.10 WIB : Alaves vs Leganes
Minggu, 01 Desember 2024
00.25 WIB : Espanyol vs Celta Vigo
02.55 WIB : Valladolid vs Atletico Madrid
19.55 WIB : Villarreal vs Girona
22.10 WIB : Real Madrid vs Getafe
Senin, 02 Desember 2024
00.25 WIB : Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao
02.55 WIB : Real Sociedad vs Real Betis
02.23 WIB : TBC vs TBC
02.55 WIB : Sevilla vs Osasuna