Hasil Port FC vs Persib Bandung: Gol Ketiga Lonsana Doumbouya Dianulir, Maung Bandung Masih Ketinggalan 1-2 Masuk Menit 75!

HASIL Port FC vs Persib Bandung akan diulas dalam artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- saat ini masih tertinggal 1-2 hingga menit ke-75.

Sejatinya, Port FC berhasil mencetak gol tambahan pada menit ke-67. Ialah Lonsana Doumbouya yang mencetak gol ketiganya dalam laga ini.

Beruntung, gol Lonsana Doumbouya yang tercipta lewat skema serangan balik cepat itu dianulir wasit. Penyebabnya, Lonsana terjebak posisi offside lebih dahulu.

Kini, skor pun belum berubah. Persib sebelumnya unggul lebih dahulu lewat tendangan penalti Ciro Alves (17’). Tetapi, Port FC berbalik unggul lewat brace alias dua gol dari Lonsana Doumbouya (18’ dan 31’).

Laga Port FC vs Persib Bandung digelar di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Kemenangan jadi target Persib Bandung demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sebab, mereka tengah terjebak di dasar klasemen saat ini.