Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Port FC vs Persib Bandung: Gol Ketiga Lonsana Doumbouya Dianulir, Maung Bandung Masih Ketinggalan 1-2 Masuk Menit 75!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |22:35 WIB
Hasil Port FC vs Persib Bandung: Gol Ketiga Lonsana Doumbouya Dianulir, Maung Bandung Masih Ketinggalan 1-2 Masuk Menit 75!
Laga Port FC vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL Port FC vs Persib Bandung akan diulas dalam artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- saat ini masih tertinggal 1-2 hingga menit ke-75.

Sejatinya, Port FC berhasil mencetak gol tambahan pada menit ke-67. Ialah Lonsana Doumbouya yang mencetak gol ketiganya dalam laga ini.

Port FC vs Persib Bandung

Beruntung, gol Lonsana Doumbouya yang tercipta lewat skema serangan balik cepat itu dianulir wasit. Penyebabnya, Lonsana terjebak posisi offside lebih dahulu.

Kini, skor pun belum berubah. Persib sebelumnya unggul lebih dahulu lewat tendangan penalti Ciro Alves (17’). Tetapi, Port FC berbalik unggul lewat brace alias dua gol dari Lonsana Doumbouya (18’ dan 31’).

Laga Port FC vs Persib Bandung digelar di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Kemenangan jadi target Persib Bandung demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sebab, mereka tengah terjebak di dasar klasemen saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652089/eks-pelatih-vietnam-waspadai-timnas-indonesia-u22-sebut-garuda-muda-lebih-kuat-dari-thailand-ehz.webp
Eks Pelatih Vietnam Waspadai Timnas Indonesia U-22, Sebut Garuda Muda Lebih Kuat dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/liga_soekarno.jpg
Soekarno Cup II 2025 Resmi Dibuka! Liga Kampung Hadirkan Nuansa Budaya Bali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement