HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama Port FC vs Persib Bandung: Sempat Unggul, Maung Bandung Kini Tertinggal 1-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |21:48 WIB
Hasil Babak Pertama Port FC vs Persib Bandung: Sempat Unggul, Maung Bandung Kini Tertinggal 1-2!
Laga Port FC vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL babak pertama Port FC vs Persib Bandung dalam matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- yang kena comeback kini tertinggal 1-2.

Laga Port FC vs Persib Bandung digelar BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) malam WIB. Persib unggul lebih dahulu lewat tendangan penalti Ciro Alves (17’). Tetapi, Port FC berbalik unggul lewat brace alias dua gol dari Lonsana Doumbouya (18’ dan 31’).

Ciro Alves

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji sejak awal laga. Kedua tim terus jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu dalam laga ini.

Pada menit ke-8, Port FC nyaris membuka keunggulan lewat aksi Bordin Phala. Beruntung, tendangan Bordin masih melebar tipis di tiang gawang Persib Bandung.

Tak menyerah, Persib mencoba menyerang balik. Usaha Maung Bandung berbuah manis usai dihadiahi wasit hadiah penalti pada menit ke-16. Penyebabnya, Asnawi melanggar keras Marc Klok di kotak terlarang.

Ciro Alves pun maju sebagai algojo penalti. Dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga membawa Persib unggul 1-0 pada menit ke-17.

Sayangnya, keunggulan Persib hanya bertahan semenit. Sebab, pada menit ke-18, Port FC langsung menyamakan kedudukan via tendangan Lonsana Doumbouya usai memanfaatkan umpan ciamik dari Asnawi Mangkualam. Kini, skor pun imbang 1-1.

Duel berjalan lebih sengit setelah itu. Persib memiliki sederet peluang emas untuk mencetak gol tambahan, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Alih-alih mencetak gol, Persib justru kebobolan. Tepatnya pada menit ke-31, gawang Kevin Mendoza harus kebobolan lagi oleh tendangan Lonsana Doumbouya. Port FC pun berbalik unggul 2-1. Skor ini pun terus terjaga hingga akhir pertandingan.

Halaman:
1 2
      
