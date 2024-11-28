Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming RCTI+ Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:34 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini, Klik di Sini!
Link live streaming Port FC vs Persib Bandung bisa ditemukan di akhir artikel ini (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PATHUM THANI – Link live streaming RCTI+ Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 malam ini, bisa diklik di sini. Laga tersebut akan berlangsung di Leo Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB.

Laga itu digelar dalam rangka matchday lima Grup F ACL 2 2024-2025. Kedua kesebelasan sama-sama butuh tambahan poin untuk lolos ke babak 16 besar.

Persib Bandung

Jelang laga ini, Persib dalam kondisi yang cukup bagus. Momentum positif didapat usai mengalahkan Lion City Sailors FC 3-2 pada pertandingan keempat dua pekan lalu.

Kans untuk lolos cukup terbuka saat ini. Mereka mengoleksi empat poin dari empat laga. Sementara, demi lolos, Persib harus finis paling tidak posisi dua besar.

Puncak klasemen masih dikuasai Port FC dengan nilai sembilan. Sedangkan, urutan dua dihuni oleh Lion City Sailors FC dengan tujuh poin.

Jika menang melawan Port FC, Persib otomatis mendekati raihan poin Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Maka dari itu, laga ini berstatus wajib menang.

Halaman:
1 2
      
