Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini: Laga Krusial Maung Bandung, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |09:51 WIB
Jadwal Siaran Langsung Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini: Laga Krusial Maung Bandung, Live di RCTI!
Bojan Hodak saat memantau sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 malam ini menarik untuk diketahui. Sebab pertandingan yang disiarkan secara langsung di RCTI itu akan menjadi laga yang begitu krusial untuk Persib.

Seperti yang diketahui, Port FC vs Persib Bandung akan bermain di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, pada Kamis (28/11/2024) malam WIB. Laga tersebut merupakan matchday kelima Grup F dari ajang ACL 2 2024-2025.

Pertandingan melawan Port FC begitu penting karena akan menambah peluang Persib untuk lolos ke babak berikutnya. Perlu diketahui, hanya dua tim teratas dari Grup F yang berhak lanjut berjuang ke babak selanjutnya.

Saat ini, Persib sendiri menempati peringkat ketiga di Grup F dengan 4 poin. Pasukan Bojan Hodak itu tertinggal tiga angka dari Lion City Sailors di posisi kedua, dan beda lima poin dari Port FC yang berada di puncak klasemen.

Sesi latihan Persib Bandung

Jadi, Persib jelas butuh tambahan tiga poin untuk bisa mengincar dua besar. Karena itulah mereka akan tampil habis-habisan demi bisa mengalahkan Port FC.

Dalam pertemuan pertamanya pada September 2024 lalu, Persib menelan kekalahan tipis 0-1 dari Port FC di Stadion si Jalak Harupat. Jelas tak hanya sekadar tiga poin, Persib tentu mengincar kemenang demi bisa membalaskan dendam atas kekalahan dari pasukan Asnawi Mangkualam cs tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651685/dukung-timnas-garuda-u22-di-sea-games-thailand-2025-eksklusif-di-vision-wri.webp
Dukung Timnas Garuda U-22 di SEA Games Thailand 2025, Eksklusif di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/timnas_indonesia_u_22_siap_bertarung_di_panggung_s.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Saksikan Ekslusif di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement