Jadwal Siaran Langsung Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini: Laga Krusial Maung Bandung, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 malam ini menarik untuk diketahui. Sebab pertandingan yang disiarkan secara langsung di RCTI itu akan menjadi laga yang begitu krusial untuk Persib.

Seperti yang diketahui, Port FC vs Persib Bandung akan bermain di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, pada Kamis (28/11/2024) malam WIB. Laga tersebut merupakan matchday kelima Grup F dari ajang ACL 2 2024-2025.

Pertandingan melawan Port FC begitu penting karena akan menambah peluang Persib untuk lolos ke babak berikutnya. Perlu diketahui, hanya dua tim teratas dari Grup F yang berhak lanjut berjuang ke babak selanjutnya.

Saat ini, Persib sendiri menempati peringkat ketiga di Grup F dengan 4 poin. Pasukan Bojan Hodak itu tertinggal tiga angka dari Lion City Sailors di posisi kedua, dan beda lima poin dari Port FC yang berada di puncak klasemen.

Jadi, Persib jelas butuh tambahan tiga poin untuk bisa mengincar dua besar. Karena itulah mereka akan tampil habis-habisan demi bisa mengalahkan Port FC.

Dalam pertemuan pertamanya pada September 2024 lalu, Persib menelan kekalahan tipis 0-1 dari Port FC di Stadion si Jalak Harupat. Jelas tak hanya sekadar tiga poin, Persib tentu mengincar kemenang demi bisa membalaskan dendam atas kekalahan dari pasukan Asnawi Mangkualam cs tersebut.