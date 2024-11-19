Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Skuad Samurai Biru Mengamuk!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:00 WIB
Hasil Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Skuad Samurai Biru Mengamuk!
Timnas Jepang menang atas China di matchday keenam Grup C. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

HASIL Timnas China vs Jepang di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Xiamen Egret Stadium pada Selasa (19/11/2024) malam WIB, skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- menang 3-1 atas China.

Gol-gol Timnas Jepang dalam laga ini dilesakkan Koki Ogawa pada menit 39 dan 54 serta Ko Itakura (45+6’), sedangkan gol China dicetak Lin Liangming (48’). Dalam laga ini, Timnas Jepang menggunakan formasi 3-4-3.

Starting XI Jepang melawan China. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

(Starting XI Jepang melawan China. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

Ada lima pemain yang sebelumnya menjadi pemain cadangan saat menang 4-0 atas Timnas Indonesia, kini mentas sebagai starter. Mereka ialah Ayamu Seko, Junya Ito, Ao Tanaka, Keito Nakamura dan Takefusa Kubo.

Meski melakukan rotasi pemain, Jepang tetaplah Jepang. Mereka sanggup mendominasi laga sekalipun pertandingan digelar di kandang lawan.

Berkat kemenangan ini, Jepang racikan Hajime Moriyasu kukuh di puncak klasemen Grup C dengan 16 angka. Jepang unggul 10 angka dari Australia, Arab Saudi, Timnas Indonesia dan China yang berturut-turut menempati posisi dua, tiga, empat dan lima dengan koleksi enam angka. Sementara itu, posisi juru kunci ditempati Bahrain dengan lima angka.

Sebagai catatan tambahan, Bahrain dan Australia baru memainkan lima pertandingan. Mereka baru memainkan pertandingan keenam pada Rabu 20 November 2024 pukul 01.15 dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648353/giovanni-van-bronckhorst-calon-pelatih-timnas-indonesia-begini-respons-erick-thohir-fnx.webp
Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Erick Thohir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/turnamen_biliar_mnc_2.jpeg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara MNC Sports Competition 2025 Cabor Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement