Hasil Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Skuad Samurai Biru Mengamuk!

Timnas Jepang menang atas China di matchday keenam Grup C. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

HASIL Timnas China vs Jepang di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Xiamen Egret Stadium pada Selasa (19/11/2024) malam WIB, skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- menang 3-1 atas China.

Gol-gol Timnas Jepang dalam laga ini dilesakkan Koki Ogawa pada menit 39 dan 54 serta Ko Itakura (45+6’), sedangkan gol China dicetak Lin Liangming (48’). Dalam laga ini, Timnas Jepang menggunakan formasi 3-4-3.

(Starting XI Jepang melawan China. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

Ada lima pemain yang sebelumnya menjadi pemain cadangan saat menang 4-0 atas Timnas Indonesia, kini mentas sebagai starter. Mereka ialah Ayamu Seko, Junya Ito, Ao Tanaka, Keito Nakamura dan Takefusa Kubo.

Meski melakukan rotasi pemain, Jepang tetaplah Jepang. Mereka sanggup mendominasi laga sekalipun pertandingan digelar di kandang lawan.

Berkat kemenangan ini, Jepang racikan Hajime Moriyasu kukuh di puncak klasemen Grup C dengan 16 angka. Jepang unggul 10 angka dari Australia, Arab Saudi, Timnas Indonesia dan China yang berturut-turut menempati posisi dua, tiga, empat dan lima dengan koleksi enam angka. Sementara itu, posisi juru kunci ditempati Bahrain dengan lima angka.

Sebagai catatan tambahan, Bahrain dan Australia baru memainkan lima pertandingan. Mereka baru memainkan pertandingan keenam pada Rabu 20 November 2024 pukul 01.15 dini hari WIB.