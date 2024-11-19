Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Unggul 1-0 atas Arab Saudi, Timnas Indonesia Naik ke Posisi 4 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |20:04 WIB
Unggul 1-0 atas Arab Saudi, Timnas Indonesia Naik ke Posisi 4 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi di babak pertama. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam WIB. Gol Timnas Indonesia dicetak Marselino Ferdinan di menit 32, setelah sepakan kaki kanannya dari dalam kotak penalti meluncur mulus ke gawang Arab Saudi.

Keunggulan 1-0 atas Arab Saudi di babak pertama ini membuat Timnas Indonesia naik ke posisi empat klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan enam angka (live standings). Perolehan poin Timnas Indonesia sama persis dengan Australia dan Arab Saudi di posisi dua dan tiga, namun skuad Garuda kalah selisih gol.

Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sementara dengan China, perolehan angka Timnas Indonesia juga sama. Namun, Timnas Indonesia unggul selisih gol atas skuad Negeri Tirai Bambu -julukan Timnas China.

Sekadar diketahui, di saat bersamaan juga digelar laga China vs Jepang. Hasilnya, Jepang unggul 2-0 atas China lewat gol yang dilesakkan Koki Ogawa (39’) dan Ko Itakura (45+6’).

Melihat hasil sementara ini, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Menyusul di posisi dua dan tiga ada Australia dan Arab Saudi yang sama-sama mengemas enam angka.

Sementara itu, di posisi empat dan lima ada Timnas Indonesia serta China dengan enam angka. Terakhir, di posisi juru kunci ada Bahrain dengan lima angka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648287/jadwal-man-city-vs-leverkusen-di-liga-champions-202526-live-streaming-di-vision-hsn.webp
Jadwal Man City vs Leverkusen di Liga Champions 2025/26, Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Masuk Tim Terbaik Pekan Ke-11 Liga Jerman 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement