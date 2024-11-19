Unggul 1-0 atas Arab Saudi, Timnas Indonesia Naik ke Posisi 4 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026!

TIMNAS Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam WIB. Gol Timnas Indonesia dicetak Marselino Ferdinan di menit 32, setelah sepakan kaki kanannya dari dalam kotak penalti meluncur mulus ke gawang Arab Saudi.

Keunggulan 1-0 atas Arab Saudi di babak pertama ini membuat Timnas Indonesia naik ke posisi empat klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan enam angka (live standings). Perolehan poin Timnas Indonesia sama persis dengan Australia dan Arab Saudi di posisi dua dan tiga, namun skuad Garuda kalah selisih gol.

(Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sementara dengan China, perolehan angka Timnas Indonesia juga sama. Namun, Timnas Indonesia unggul selisih gol atas skuad Negeri Tirai Bambu -julukan Timnas China.

Sekadar diketahui, di saat bersamaan juga digelar laga China vs Jepang. Hasilnya, Jepang unggul 2-0 atas China lewat gol yang dilesakkan Koki Ogawa (39’) dan Ko Itakura (45+6’).

Melihat hasil sementara ini, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Menyusul di posisi dua dan tiga ada Australia dan Arab Saudi yang sama-sama mengemas enam angka.

Sementara itu, di posisi empat dan lima ada Timnas Indonesia serta China dengan enam angka. Terakhir, di posisi juru kunci ada Bahrain dengan lima angka.