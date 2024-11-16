Media Vietnam Ragu Timnas Indonesia U-20 Bakal Bersaing di Piala Asia U-20 2025

MEDIA Vietnam, Soha VN, meragukan Timnas Indonesia U-20 bisa bersaing di Piala Asia U-20 2025. Menilik dari tim-tim yang tergabung di Grup C, mereka menilai Garuda Nusantara adalah tim yang akan kesulitan untuk meraih kemenangan.

Timnas Indonesia U-20 akan tergabung bersama Timnas Uzbekistan U-20, Timnas Iran U-20, dan Timnas Yaman U-20 di Grup C Piala Asia U-20 2025. Turnamen kelompok usia 20 tahun itu akan berlangsung di China pada 6 – 23 Februari.

Soal hasil undian babak grup, Soha VN langsung meragukan kemampuan Timnas Indonesia U-20 untuk bersaing. Mereka menuliskan, ketiga tim itu mampu sepenuhnya mengalahkan Garuda Nusantara.

“Indonesia tergabung di Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Inilah tiga nama yang tangguh dan mampu mengalahkan Indonesia sepenuhnya,” tulis Soha VN, dikutip dari situs resminya, Sabtu (16/11/2024).

Soha VN tak menulis berdasarkan opini, namun faktanya memang ketiga tim itu patut diwaspadai. Uzbekistan U-20 merupakan juara bertahan Piala Asia, sementara Iran U-20 disebut sedang mencari gelar kelima usai 48 tahun puasa.

“Jika Uzbekistan adalah juara bertahan turnamen ini, yang memiliki generasi pemain muda berbakat yang tersebar merata, maka Iran telah membuat tekad yang sangat kuat setelah 48 tahun tidak bermain di (final) turnamen,” tulis Soha VN.