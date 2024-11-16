Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ragu Timnas Indonesia U-20 Bakal Bersaing di Piala Asia U-20 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |04:37 WIB
Media Vietnam Ragu Timnas Indonesia U-20 Bakal Bersaing di Piala Asia U-20 2025
Media Vietnam ragu dengan kiprah Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha VN, meragukan Timnas Indonesia U-20 bisa bersaing di Piala Asia U-20 2025. Menilik dari tim-tim yang tergabung di Grup C, mereka menilai Garuda Nusantara adalah tim yang akan kesulitan untuk meraih kemenangan.

Timnas Indonesia U-20 akan tergabung bersama Timnas Uzbekistan U-20, Timnas Iran U-20, dan Timnas Yaman U-20 di Grup C Piala Asia U-20 2025. Turnamen kelompok usia 20 tahun itu akan berlangsung di China pada 6 – 23 Februari.

Timnas Indonesia U-20

Soal hasil undian babak grup, Soha VN langsung meragukan kemampuan Timnas Indonesia U-20 untuk bersaing. Mereka menuliskan, ketiga tim itu mampu sepenuhnya mengalahkan Garuda Nusantara.

“Indonesia tergabung di Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Inilah tiga nama yang tangguh dan mampu mengalahkan Indonesia sepenuhnya,” tulis Soha VN, dikutip dari situs resminya, Sabtu (16/11/2024).

Soha VN tak menulis berdasarkan opini, namun faktanya memang ketiga tim itu patut diwaspadai. Uzbekistan U-20 merupakan juara bertahan Piala Asia, sementara Iran U-20 disebut sedang mencari gelar kelima usai 48 tahun puasa.

“Jika Uzbekistan adalah juara bertahan turnamen ini, yang memiliki generasi pemain muda berbakat yang tersebar merata, maka Iran telah membuat tekad yang sangat kuat setelah 48 tahun tidak bermain di (final) turnamen,” tulis Soha VN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647089/hasil-liga-inggris-chelsea-ancam-posisi-arsenal-usai-hancurkan-burnley-20-ror.webp
Hasil Liga Inggris: Chelsea Ancam Posisi Arsenal usai Hancurkan Burnley 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/tim_snooker_putra_indonesia_terhenti_dramatis_di_b.jpg
Kalah Tipis dari Prancis, Tim Snooker Putra Indonesia Terhenti Dramatis di 12 Besar di Oman World Cup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement