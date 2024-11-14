Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Ole Romeny, Erick Thohir Foto Salaman dengan Dua Pemain Keturunan untuk Timnas Indonesia U-20

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |22:32 WIB
Bukan Ole Romeny, Erick Thohir Foto Salaman dengan Dua Pemain Keturunan untuk Timnas Indonesia U-20
Tim Geypens foto salaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir lagi-lagi memamerikan foto salaman dengan pemain keturunan. Hanya saja, pemain yang bersalaman dengan Erick bukanlah Ole Romeny seperti yang sempat beredar dalam beberapa hari terakhir.

Tepatnya Erick Thohir bersalaman dengan dua pemain keturunan, Tim Geypens dan Dion Markx. Keduanya adalah pemain keturunan Indonesia yang diperuntukkan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20.

“Double Salaman. Bersama Tim Geypens dan Dion Markx, pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela Timnas Indonesia U-20 hingga Timnas senior,” kata Erick Thohir, dikutip dari instagram pribadinya, @erickthohir, Kamis (14/11/2024).

Ya, ternyata bukan Romeny, striker FC Utrecht yang berfoto salaman dengan Erick Thohir. Seperti yang diketahui, foto salaman Erick Thohir selalu dinanti karena menunjukkan sang pemain keturunan akan segera dinaturalisasi.

Dion Markx bersama Erick Thohir

Banyak pemain Timnas Indonesia yang sebelum dinaturalisasi berfoto salaman lebih dulu dengan Ketum PSSI tersebut. Sebut saja seperti Mees Hilgers, Eliano Reijnders, hingga Kevin Diks.

Ketiga nama itu setelah bersalaman langsung masuk proses naturalisasi dan kini resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Itu berarti, Geypens dan Markx akan segera menyusul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184905/pssi_resmi_tunjuk_nova_arianto_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-V3Uc_large.jpg
Alasan PSSI Tunjuk Nova Arianto sebagai Pelatih Kepala Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184790/nova_arianto-X5Hs_large.jpg
Breaking News: PSSI Resmi Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646529/mnc-digital-entertainment-tak-gentar-jumpa-rcti-di-final-turnamen-basket-mnc-sports-competition-wzh.webp
MNC Digital Entertainment Tak Gentar Jumpa RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/09/20/20_sin_atlet_sepatu_roda__3_.jpg
Munas Porserosi 2025 Jadi Momentum Besar! Pengprov Dorong Pembinaan Atlet dan Reformasi Organisasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement