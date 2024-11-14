Bukan Ole Romeny, Erick Thohir Foto Salaman dengan Dua Pemain Keturunan untuk Timnas Indonesia U-20

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir lagi-lagi memamerikan foto salaman dengan pemain keturunan. Hanya saja, pemain yang bersalaman dengan Erick bukanlah Ole Romeny seperti yang sempat beredar dalam beberapa hari terakhir.

Tepatnya Erick Thohir bersalaman dengan dua pemain keturunan, Tim Geypens dan Dion Markx. Keduanya adalah pemain keturunan Indonesia yang diperuntukkan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20.

“Double Salaman. Bersama Tim Geypens dan Dion Markx, pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela Timnas Indonesia U-20 hingga Timnas senior,” kata Erick Thohir, dikutip dari instagram pribadinya, @erickthohir, Kamis (14/11/2024).

Ya, ternyata bukan Romeny, striker FC Utrecht yang berfoto salaman dengan Erick Thohir. Seperti yang diketahui, foto salaman Erick Thohir selalu dinanti karena menunjukkan sang pemain keturunan akan segera dinaturalisasi.

Banyak pemain Timnas Indonesia yang sebelum dinaturalisasi berfoto salaman lebih dulu dengan Ketum PSSI tersebut. Sebut saja seperti Mees Hilgers, Eliano Reijnders, hingga Kevin Diks.

Ketiga nama itu setelah bersalaman langsung masuk proses naturalisasi dan kini resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Itu berarti, Geypens dan Markx akan segera menyusul.