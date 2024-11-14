Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Girang saat Tahu Australia vs Arab Saudi Berakhir 0-0, Shin Tae-yong: Kabar Baik untuk Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |22:05 WIB
Girang saat Tahu Australia vs Arab Saudi Berakhir 0-0, Shin Tae-yong: Kabar Baik untuk Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong girang saat mengetahui laga Australia vs Arab Saudi berakhir sama kuat 1-1. Kondisi itu diakui Shin Tae-yong menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia yang juga tengah berjuang di Grup C.

Ya, Australia ditahan Arab Saudi 0-0 di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Australia pada Kamis (14/11/2024) sore WIB.

Hasil pertandingan ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin. Kedua tim kini berada di peringkat kedua dan ketiga dengan perolehan poin yang sama (6 poin) di klasemen sementara Grup C.

Tentunya, hasil ini mengubah peta persaingan di Grup C serta membuka peluang Timnas Indonesia untuk tetap bersaing mencari posisi di empat besar. Saat ini, Skuad Garuda berada di peringkat kelima dengan koleksi tiga poin.

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong pun merasa senang karena Arab Saudi dan Australia harus berbagi poin. Menurutnya, ini merupakan kabar baik bagi Timnas Indonesia yang sedang mencari tempat di empat besar klasemen akhir Grup C.

“Dengan pertandingan Australia dan Arab Saudi yang berakhir imbang 0-0, jadinya situasi grup C ini tidak akan bisa diprediksi sampai akhir. Karena belum ada tim selain Jepang yang menunjukkan hasil baik sejauh ini,” tutur Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga melawan Jepang, Kamis (14/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
