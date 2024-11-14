Hasil Timnas Bahrain vs China di Babak Pertama: Tuan Rumah Tampil Dominan, Skor Masih 0-0

RIFFA – Tim Nasional (Timnas) Bahrain tampil dominan saat menjamu China di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (14/11/2024) malam WIB. Sayangnya, Bahrain tetap kesulitan mencetak gol, begitu juga China.

Alhasil, skor 0-0 menghiasi hasil babak pertama laga yang dimainkan di Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain tersebut. Menarik tentunya melihat apa yang akan terjad di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bahrain tampil begitu dominan di babak pertama. Bagaimana tidak, nyaris 70 persen lebih penguasaan bola dikuasai Bahrain.

Tak hanya sekadar penguasaan bola, Bahrain juga mampu melepaskan lima tembakan ke gawang China. Sayangnya, kelima peluang itu tidak on target sehingga tidak tercipta gol.

Sementara China sendiri hanya memiliki satu peluang emas dan itu tepat alias shot on target. Untungnya Bahrain memiliki pertahanan yang kuat sehingga China pun tampak kewalahan.