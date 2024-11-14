Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Australia vs Arab Saudi: Timnas Indonesia Dapat Angin Segar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |18:54 WIB
Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Australia vs Arab Saudi: Timnas Indonesia Dapat Angin Segar
Timnas Australia vs Arab Saudi berakhir sama kuat 0-0. (Foto: Instagram/saudint)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar laga Australia vs Arab Saudi menarik untuk diketahui. Pasalnya hasil laga yang berakhir imbang 0-0 itu justru memberikan angin segar untuk Timnas Indonesia.

Ya, Australia vs Arab Saudi berakhir tanpa pemenang setelah laga matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia diakhiri dengan skor sama kuat 0-0. Bermain di AAMI Park, Melbourne, Australia, kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol.

Tak banyak peluang tercipta di laga tersebut. Namun, Arab Saudi sempat menggetarkan gawang Australia di injury time babak kedua.

Sayangnya, tendangan Sultan Al-Ghannam sempat melewati celah kaki Ali Albulayhi. Wasit pun menganggap hal tersebut offside dan VAR mendukung keputusan sang pengadil lapangan setelah melakukan pengecekan ulang.

Timnas Australia vs Arab Saudi (Instagram/saudint)

Dengan skor 0-0 itu membuat Australia dan Arab Saudi sama-sama hanya bisa membawa pulang satu poin. Lantas hasil itu tak membuat adanya perubahan di klasemen.

Australia masih di posisi kedua dengan 6 poin. Diikuti Arab Saudi di peringkat ketiga dengan poin yang sama, yakni 6 angka.

Australia berhak di atas Arab Saudi karena unggul dalam hal selisih gol. Kabar baiknya, Timnas Indonesia pun berpotensi untuk mengejar kedua tim tersebut.

Halaman:
1 2
      
