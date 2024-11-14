Gol Timnas Arab Saudi Dianulir Gara-Gara Musuh Cristiano Ronaldo, Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Masih Terjaga!

GOL Timnas Arab Saudi dianulir gara-gara musuh Cristiano Ronaldo, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terjaga. Timnas Australia menjamu Arab Saudi di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Melbourne Rectalungar Stadium, Kamis (14/11/2024) sore WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 0-0. Dalam laga ini, Arab Saudi lebih dominan di babak pertama, sedangkan Australia berbalik mendominasi pertandingan di paruh kedua.

Meski lebih banyak ditekan, Arab Saudi beberapa kali mengancam pertahanan Australia di babak kedua, salah satunya tercipta di masa injury time. Lewat situasi tendangan bebas, Sultan Al-Ghannam mendapatkan bola pantul dan langsung melepaskan sepakan first time kaki kanan dari luar kotak penalti.

Bola pun meluncur mulus ke gawang Australia kawalan Joe Gauci dan membuat Arab Saudi unggul 1-0. Namun, ketika pemain Arab Saudi merayakan gol ke gawang Australia, hakim garis mengangkat bendera tanda telah terjadi offside.

(Ali Al-Bulayhi terjebak dalam posisi offside. (Foto: X/@idextratime)

Wasit asal Uni Emirat Arab Adel Ali Ahmed Khamis Al-Naqbi yang memimpin pertandingan pun mengecek Video Assistant Referee (VAR). Setelah dicek VAR, bek Timnas Arab Saudi Ali Al-Bulayhi berada dalam posisi offside.

Ketika Sultan Al-Ghannam melepaskan tembakan, posisi Ali Al-Bulayhi berada paling dekat dengan penjaga gawang Timnas Australia, Joe Gauci. Musuh Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi itu memang tidak menyentuh bola, namun pergerakannya mengganggu pandangan Joe Gauci.