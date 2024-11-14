Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Begini Cara Nonton LaLiga 2024-25 di Vision+ dan Harga Berlangganan

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |03:05 WIB
Begini Cara Nonton LaLiga 2024-25 di Vision+ dan Harga Berlangganan
Jude Bellingham, bintang Real Madrid. (Foto: Vision+)
A
A
A

Vision+ menjadi pilihan tepat bagi penggemar sepakbola untuk menikmati pertandingan LaLiga 2024-25 dengan lengkap dan mudah. Vision+ menghadirkan berbagai pertandingan olahraga dunia beIN Sports termasuk LaLiga musim 2024-2025. Saksikan pertandingan seru dari tim-tim seperti Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan lainnya. Langganan beIN Sports mudah dengan klik di sini.

Berikut beberapa tahapan cara streaming LaLiga 2024-25 di Vision+:

1. Unduh Aplikasi Vision+ di Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Vision+ juga bisa diakses melalui website resmi Vision+ untuk pengguna desktop.

2. Setelah mengunduh aplikasi, Anda perlu membuat akun baru atau login jika sudah memiliki akun Vision+.

3. Untuk mengakses saluran beIN Sports dan menikmati siaran langsung LaLiga 2024-25, Anda perlu berlangganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,-.

4. Setelah menyelesaikan pembayaran, nikmati seluruh pertandingan LaLiga 2024/25 secara langsung. Rasakan sensasi pertandingan olahraga dunia kelas dunia beIN Sports, hanya di Vision+. Selain itu, dapatkan akses ke ribuan film box office dan Vision+ Originals dengan Vision+ Premium Movies, semua hanya dengan Rp36.000,-.

Barcelona kini puncaki klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: X/@FCBarcelona)

Barcelona kini puncaki klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: X/@FCBarcelona)

