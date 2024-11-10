Barcelona vs Real Sociedad di LaLiga 2024-2025, Simak Jadwal dan Link Streamingnya di Vision+

JAKARTA – Real Sociedad akan menghadapi tantangan besar dalam pekan ke-13 La Liga 2024-2025 dengan bertemu Barcelona pada pertandingan yang akan digelar di Stadion Anoeta pada Senin, 11 November 2024, pukul 02.55 WIB. Laga ini akan menjadi ujian penting bagi kedua tim, terutama Real Sociedad yang harus mengamankan posisinya di klasemen. Streaming pertandingan Real Sociedad vs Barcelona di channel beIN Sports 3 Vision+ dengan klik di sini.

Barcelona bertandang ke markas Sociedad dengan penuh percaya diri. Tim asuhan Hansi Flix ini menunjukkan performa solid sejak awal musim, terutama dalam laga-laga penting. Serangkaian kemenangan yang telah dikantongi Barcelona, semakin meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga kontra Sociedad. Di sisi lain, Real Sociedad tetap memiliki peluang dalam pertandingan nanti dengan memaksimalkan momentum bermain di kandang.

Saat ini, Barcelona konsisten bertengger di posisi puncak klasemen dengan peroleh 33 poin, sedangkan real Sociedad berada di posisi ke-11 dengan perolehan 15 poin. Mampukah Barcelona mempertahankan performa gemilangnya di kandang Real Sociedad? Simak Jadwal nonton streaming di Vision+ berikut:

Jadwal Nonton Barcelona vs Real Sociedad:

● Tanggal: Senin, 11 November 2024

● Waktu: 02:55 WIB

● Channel: beIN Sports 3 di Vision+.

