HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sanksi FIFA Takkan Ganggu Timnas Indonesia Jelang Hadapi Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |20:41 WIB
Sanksi FIFA Takkan Ganggu Timnas Indonesia Jelang Hadapi Jepang
Timnas Indonesia terkena sanksi FIFA jelang hadapi Timnas Jepang (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA jelang menghadapi Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Manajer Tim, Sumardji, memastikan hal itu tidak akan mengganggu persiapan.

Indonesia terkena dua sanksi menjelang pertandingan melawan Jepang dan Timnas Arab Saudi. Skuad Garuda dianggap melanggar Artikel 14 kode disiplin FIFA karena telat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai.

Timnas Indonesia

Pelanggaran itu terjadi saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), 10 September 2024. Kemudian, pelanggaran yang sama terjadi saat melawat ke China pada 15 Oktober.

Timnas Indonesia pun mendapatkan sanksi berupa teguran dan denda dari FIFA karena pelanggaran itu. Sumardji mengatakan, masalah sanksi ini sudah menjadi evaluasi bersama dengan tim kepelatihan.

“Memang kita tahu pernah sanksi sekali yaitu pada saat lawan Jepang, lalu kedua saat lawan Australia di GBK, itu berupa teguran, itu sudah menjadi evaluasi dan sepakat bersama-sama coach Shin (Tae-yong) agar tidak terulang lagi soal keterlambatan masuk ke lapangan,” kata Sumardji di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

“Berkaitan dengan hal itu tidak akan berpengaruh ke perfoma pemain dan tidak ada pengaruh juga soal sanksi itu,” tambah pria berkacamata itu.

Halaman:
1 2
      
