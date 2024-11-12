BREAKING NEWS: Wasit Kontroversial Ahmed Al Kaf Tak Dapat Sanksi dari AFC, Pimpin Laga UEA vs Kirgistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026

WASIT kontroversial asal Oman, Ahmed Al Kaf, tidak mendapat sanksi dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Mengutip dari media Arab @football_li5, wasit 41 tahun itu akan memimpin laga Uni Emirat Arab (UEA) vs Kirgistan di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 14 November 2024.

“Resmi. Wasit asal Oman Ahmed Al Kaf ditunjuk sebagai wasit di laga UEA vs Kirgistan pada Kamis, 14 November 2024,” tulis @football_li5.

(Ahmed Al Kaf pimpin laga UEA vs Kirgistan. (Foto: X/@football_li5)

Penunjukan ini menegaskan AFC tidak memberi hukuman kepada Ahmed Al Kaf, sekalipun wasit berkepala plontos ini merugikan Timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Sekadar diketahui, Ahmed Al Kaf tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ketika laga Bahrain vs Timnas Indonesia menginjak menit 90+6. Padahal, ketika pertandingan memasuki menit 90, Ahmed Al Kaf hanya memberikan tambahan waktu enam menit.

Jika laga diakhiri di menit 90+6, Timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain. Hasil itu akan meroketkan Timnas Indonesia ke posisi tiga klasemen Grup C dengan empat angka.

Namun, faktanya Ahmed Al Kaf membiarkan laga terus berjalan. Alhasil, Timnas Indonesia kemasukan di menit 90+9, atau tiga menit lebih lama dari waktu yang ditentukan di awal.