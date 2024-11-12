Ketum FFI Michael Sianipar Bicara Agenda Timnas Futsal Indonesia Usai Juara ASEAN Futsal Championship 2024

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar membicarakan agenda apa saja yang akan dilakukan Timnas Futsal Indonesia setelah menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024. Salah satu agenda terdekat adalah mempersiapkan diri menuju Piala Asia Futsal 2026 serta melakoni serangkaian uji coba untuk bisa meningkatkan ranking Timnas Futsal Indonesia.

"Kami dari Timnas juga harus mempersiapkan diri, jadi kita merencanakan 2025 nanti banyak kompetisi internasional yang diikuti," kata Michael di Kantor Kemenpora, Selasa (12/11/2024).

Bukan hanya mengikuti, Michael menyebutkan nantinya Indonesia akan menggelar kompetisi internasional dengan mengundang negara-negara kuat dalam futsal.

"Bukan hanya ikut kompetisi yang diundang, tapi kita juga merencanakan mengundang negara-negara besar, negara-negara kuat yang peringkatnya berada di atas kita," ujarnya.

Michael menjelaskan, Timna Futsal Indonesia perlu melawan negara-negara dengan peringkat FIFA lebih tinggi guna melatih mental dan skill pemain. Lebih dari itu, diharapkan juga dapat mendongkrak rangking Timnas Futsal yang saat ini berada di posisi 24.